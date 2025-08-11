Jóvenes talentos representarán al Edomex en “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”

34 jóvenes del Estado de México fueron seleccionados para competir en México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, certamen binacional que impulsa la música como herramienta para construir una cultura de paz y alejar a las juventudes de las adicciones.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que las juventudes alcen la voz por la paz y en contra de las adicciones (Foto: Especial).

Las y los seleccionados, cuyas propuestas sobresalen por su talento, creatividad y compromiso social, provienen de distintos municipios de la entidad: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Teoloyucan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, El Oro, Ocoyoacac, Coacalco, Tecámac, Metepec y Tlalnepantla.

En esta etapa del concurso, las juventudes mexiquenses participarán en dos fases de selección con el objetivo de llegar a la gran final, que se celebrará el próximo cinco de octubre en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.

Las propuestas artísticas de las y los seleccionados del Estado de México pueden consultarse en la plataforma oficial: mexicocanta.gob.mx/participantes (Foto: Especial).

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), encabezada por el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, celebra el entusiasmo y compromiso de las y los jóvenes participantes y reafirma el respaldo del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez para generar espacios que impulsen y dignifiquen el talento juvenil, con el propósito de transformar las narrativas sociales desde el arte.

Comentarios

comentarios