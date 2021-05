Juan Rodolfo Sánchez denuncia y condena campaña de agresiones en su contra

El candidato de Morena-PT-Nueva Alianza a la alcaldía de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, denunció y reprobó la existencia de una campaña de agresiones en su contra, orquestada por sus oponentes para tratar de frenarlo ante el primer lugar que ocupa en todas las encuestas de preferencia electoral.

Juan Rodolfo Sánchez señaló que esta serie de ataques se da casualmente ahora en la campaña y cuando él está arriba en todas las encuestas (Foto: Especial).

“Quiero externarles a ustedes que me siento profundamente indignado y muy desconcertado ante una serie de acontecimientos que desde mi punto de vista ya llegaron a un extremo inaceptable; como alcalde a lo largo de estos dos años y medio no he tenido ni un sólo problema, ni una sola situación escandalosa a lo largo de mi gestión sean eventos públicos, masivos o en la calle. Ustedes saben que mi estilo personal es un estilo que le apuesta a la paz, al respeto, a la serenidad y al orden”, expresó.

Dio a conocer que en al menos cinco ocasiones ha habido intentos de agredirlo a fin de provocar escándalos que afecten su campaña, como ocurrió hoy en la mañana cuando seudolíderes de comerciantes, en una acción premeditada y coordinada, quisieron golpearlo cuando él salía de una reunión con empresarios en el centro de la ciudad.

” (…) recabamos testimonios que dejaron en claro que su objetivo era tocarme físicamente y agredirme. En este orden de ideas quiero comentar que hemos percibido la presencia de elementos reconocibles, hoy en esta situación se prestó una pseudolider del comercio, Elba Castaño, un señor que se autonombra Mac Camacho, que constantemente hostiliza en redes sociales y que a la visita de los líderes de empresas que hoy estaban, pagó su entrada en el lugar del evento y ocupó una mesa desde la cual estuvo dirigiendo y en contacto con las personas que estaban afuera del inmueble”.

“A la par detectamos a otros actores y ahorita estamos revisando los vídeos con el propósito de identificar a quienes participaron en estos acontecimientos, porque vamos a presentar las denuncias que en el orden penal y electoral procedan contra quien resulte responsable”, detalló.

Reveló que miembros del comercio organizado y no organizado se habían puesto en contacto con él para avisarle sobre las intenciones de golpear su campaña, derivado de las simpatías y alianzas que está logrando con miembros de ese sector desde hace mucho tiempo.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia informó que desde el principio de la campaña se registraron agresiones y amenazas, que consideró hechos aislados, pero que ahora hay suficientes elementos para señalar que existe una estrategia de ataques en contra suya y de su campaña.

“En lo personal, me preocupa porque esto acontece en el contexto electoral, esto no obedece a intereses del comercio ni obedece a intereses de otro tipo, esto se da en un contexto electoral y debo decirles que se están equivocando quienes están asesorando a los otros contendientes; se están equivocando porque quieren llevar la campaña a un ambiente equivocado ID. Toluca no es una comunidad que se caracterice por este tipo de situaciones, no queremos que se use a los ciudadanos para crear un ambiente que no existe en Toluca, es un hecho reprobable que condenamos.”, añadió.

Por lo anterior, indicó que su equipo de campaña valorará las acciones judiciales y electorales a emprender, entre ellas, una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra quienes resulten responsables luego de que tanto él como su equipo de trabajo se han percatado de la presencia de posibles agresores con objetos contundentes.

Destacó que, como siempre se ha caracterizado, su estilo es y seguirá siendo de respeto y su campaña se llevará en apego a la legalidad, ordenada y cordial. Mientras que a sus oponentes, estimó, alguien los está asesorando mal, al aconsejarles provocar un ambiente de crispación.

Responsabilizó a los actores políticos correspondientes por poner en riesgo la integridad de personas y simpatizantes; asimismo, demandó la intervención de las autoridades políticas y electorales, a nivel estatal, para detener esta ola de agresiones que también se está dando en otros municipios.

Juan Rodolfo Sánchez señaló que esta serie de ataques se da casualmente ahora en la campaña y cuando él está arriba en todas las encuestas, como la propia dirigencia estatal del PAN lo reconoce, en tanto que en todo su periodo de gestión al frente del Ayuntamiento no tuvo un solo incidente.

Agregó que justo hoy un grupo de feministas vandalizaron el Palacio Municipal, después de que había sido el único edificio público del primer cuadro que no había sufrido daños y que pese a ello, aseguró que respetará su causa.

Por su parte, el coordinador general de la campaña electoral del candidato Sánchez Gómez, Fernando Álvarez Malo, dijo que “no caeremos en provocaciones”.

