JUCOPO designa a Enrique Vargas como integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) , Enrique Vargas del Villar, fue designado como integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

El legislador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, también es integrante de las Comisiones de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Justicia y Guardia Nacional, entre otras. (Foto: Especial)

Enrique Vargas formará parte de esta comisión en la que participarán las dos Cámaras del Congreso de la Unión, representadas por tres senadores y tres diputados, como lo establece el Artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

Al ser designado, el senador por el Estado de México agradeció el respaldo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para participar en este órgano y aseveró que asume esta responsabilidad con beneplácito, toda vez que, desde ese espacio, tendrá la oportunidad de seguir trabajando a favor de la seguridad de las y los mexicanos, que hoy es la principal preocupación de la población.

De acuerdo con la Ley, los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional tienen entre sus atribuciones: solicitar informes concretos al Centro Nacional de Inteligencia, conocer el proyecto anual de la Agencia Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto, conocer los informes del Consejo de Seguridad Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y del Secretariado Ejecutivo, así como los Acuerdos de Cooperación y las acciones que se deriven de estos, y enviar recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional, entre otros asuntos.

Ahora corresponde a la Cámara de Diputados la designación de su representación en la Comisión Bicamaral para proceder a su instalación correspondiente.

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