Jucopo prepara mesas de trabajo; profundizaran en Glosas del Segundo Informe de Gobierno

En entrevista previa a la primera Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez, destacó que se espera transparencia y conocer cuál es el estatus de la información ya que considera difícil que en las comparecencias se de todo el contexto del informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Foto: Jimena Ruelas).

El diputado señaló que se están buscando reuniones de trabajo con las Comisiones Legislativas para calificar la glosa o pasar a la cuenta pública, añadiendo que las mesas de trabajo pueden realizarse después del 12 de octubre, pero aún no es seguro que se realicen. Los trabajos de las comisiones podrían incluir temas no abordados en las comparecencias, como medio ambiente.

“Dependerá del acuerdo que logremos, qué falte de la revisión de la glosa que está haciendo el informe, pero realmente es tener contacto con los secretarios y estar en diálogo permanente con el ejecutivo”, afirmó.

Finalmente informó que las preguntas en las comparecencias son libres y se basan en un formato establecido: 15 minutos de comparecencia, 5 minutos de preguntas o intervención, 10 minutos del secretario, 3 minutos de réplica y 10 minutos de contrarréplica.

