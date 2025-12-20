Juez sentencia a 110 años de prisión a sujeto por secuestro y homicidio

Un juez impuso una sentencia de 110 años de prisión a César Ángeles Felipe, alias «El Nariz», por el delito de secuestro con la agravante de causar la muerte de la víctima. La condena fue emitida con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de enero de 2023 en Naucalpan. La víctima fue interceptada mientras caminaba en la colonia Casas Viejas La Era por tres sujetos que viajaban en un vehículo Nissan. César Ángeles Felipe y otro individuo descendieron del auto, la amenazaron con armas de fuego y la obligaron a subir al vehículo, para luego darse a la fuga. Posteriormente, la víctima fue localizada sin vida en la colonia Rincón Verde del mismo municipio.

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar a César Ángeles Felipe como probable participante. El Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, lo que culminó con su detención y su ingreso a un centro de reclusión de la zona.(Foto: SSEM)

Tras el proceso judicial y la valoración de las pruebas, un juez lo declaró culpable. Además de la pena principal de 110 años de prisión, la sentencia incluye una multa económica de 1 millón 117 mil 800 pesos y el pago de 234 mil 672 pesos por concepto de reparación del daño.

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