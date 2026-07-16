Juguetes de madera de San Antonio La Isla y tapetes de Temoaya ya son Patrimonio Cultural

El Gobierno del estado de México, publicó en la Gaceta del Gobierno los decretos que declaran como Patrimonio Cultural Inmaterial del estado de México la técnica artesanal para la elaboración del juguete tradicional de madera de San Antonio La Isla y la técnica artesanal para la elaboración del tapete de Temoaya.

Ambos reconocimientos derivan de iniciativas presentadas por la diputada de Morena, Martha Azucena Camacho Reynoso.

En el caso de San Antonio La Isla, el decreto protege la técnica tradicional del torno de violín, utilizada desde hace generaciones para elaborar juguetes de madera. Aunque actualmente los tornos eléctricos han sustituido en gran medida esta herramienta, el proceso artesanal conserva el mismo principio: un trozo de madera gira mientras el artesano lo moldea con gubias hasta darle forma.

Con esta técnica se elaboran piezas tradicionales como trompos, yoyos, baleros, pirinolas, tablillas mágicas, escaleras, tamborcitos, coches y camiones, los cuales son pintados y decorados a mano o coloreados mediante la fricción de distintos tipos de madera.

Por otra parte, el decreto reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial la técnica artesanal para la elaboración del tapete de Temoaya, una tradición caracterizada por sus diseños y colores, lo que los convierte en una expresión de la identidad cultural mexicana.

Se estima que una persona tarda aproximadamente un mes en elaborar un tapete de 60 centímetros por un metro, trabajando tiempo completo, debido al proceso de preparación del telar y tejido completamente a mano.

Los decretos establecen que el fomento, conservación, promoción, patrocinio y salvaguarda de ambas técnicas son de interés público e interés social.

Asimismo, los ayuntamientos de San Antonio La Isla y Temoaya, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, deberán implementar acciones para proteger, preservar, difundir y transmitir estas tradiciones artesanales a las nuevas generaciones, además de promoverlas conforme a la disponibilidad presupuestal.

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