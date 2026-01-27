Junta Local de Conciliación y Arbitraje reporta avances del 86% en resolución de conflictos laborales

A lo largo del último año, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México llevó a cabo 13 mil 944 notificaciones, mil 527 audiencias y 9 mil 257 diligencias. Con la solución de estos juicios se entregó un monto superior a los 100 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 347 trabajadores.

Durante la presentación de su informe de actividades señaló que, en el último año, se emitieron 261 laudos, de los cuales 99 fueron absolutorios, 84 condenatorios y 78 mixtos.

Como parte de las acciones de implementación de la Reforma en materia laboral, al momento se tiene un avance del 86.25 % en la resolución de conflictos en espera. En este año 2026 arrancaron operaciones con mil 750 juicios individuales, de los cuales el 90 % se encuentra en etapa de ejecución, dio a conocer Abraham Hernández Enríquez, encargado de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca.

Durante la presentación de su informe de actividades señaló que, en el último año, se emitieron 261 laudos, de los cuales 99 fueron absolutorios, 84 condenatorios y 78 mixtos.

Parte de las acciones desarrolladas tienen que ver con que, en menos de cinco meses, se resolvieron 528 amparos de los mil 400 que estaban pendientes de solución, avanzando el 37 % del total; de estos, siete de cada diez amparos fueron negados.

Además, explicó que de los meses de agosto a diciembre la Junta Local ha entregado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las bases de datos de 175 registros de asociaciones sindicales, 6 mil 994 contratos colectivos de trabajo y 2 mil 019 reglamentos interiores del trabajo, lo que la posiciona como la primera junta local en la República Mexicana en cumplir al 100 % con la Reforma.

En el encuentro, el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, señaló que se ha trabajado para contar con una justicia laboral cercana, ágil y que genere certeza jurídica a las unidades económicas, así como que promueva la generación de empleo.

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