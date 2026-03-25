Justicia, reformas y cultura, la agenda legislativa y social marcan la pauta

1. El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo, encabezó la entrega de 10 preseas a figuras destacadas por su labor en la administración de justicia y la defensa de los derechos humanos. Señaló que el fortalecimiento del Poder Judicial depende de la capacitación del personal.

2. El “Plan B” de la reforma electoral es prioritario para el Estado de México, así lo señaló el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte. Se pronunció por reducir los costos de las elecciones, buscando fórmulas que permitan la participación ciudadana sin generar una mayor carga económica.

3. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y crear el capítulo denominado “Tratamiento de Inhibición Sexual”, con el objetivo de combatir la violación de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una propuesta de castración química.

4. Durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández presentó una iniciativa para declarar el último domingo de noviembre de cada año como el “Día del Sonidero Mexiquense”, con el objetivo de reconocer la cultura sonidera como patrimonio cultural inmaterial del estado de México.

5. El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Amnistía ante la situación de personas privadas de la libertad en 22 reclusorios del estado de México.

6. La plataforma Mercado Libre presentó la iniciativa polos de desarrollo para 200 productores de calzado de San Mateo Atenco, que tiene como objetivo integrar a los ecosistemas locales al comercio electrónico más amplio de Latinoamérica.

7. El municipio de San Mateo Atenco buscará aprovechar las oportunidades que traiga consigo la realización del mundial de fútbol a través de la comercialización de productos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, así como de estrategias que permitan que los productos artesanales de la demarcación lleguen a diferentes puntos del país.

8. Con la intención de fortalecer la sustentabilidad y brindar de manera eficiente el suministro de agua, el gobierno municipal de Toluca utiliza energía solar para operar seis pozos, lo que aporta en la reducción de costos operativos.

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