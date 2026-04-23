Juzgado en línea del PJEdomex salvaguarda a niñas, niños y adolescentes

A través del Juzgado en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Poder Judicial del Estado de México cumple con su función de proteger los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y garantiza su acceso a la justicia.

Brinda servicio las 24 horas, los 365 días del año, incluso en periodos vacacionales o días inhábiles. Desde el 1 de enero a la fecha se han emitido mil 559 medidas de protección (Foto: Especial).

Brinda servicio las 24 horas de los 365 días del año, con un modelo de operación que ha permitido -incluso en periodos vacacionales o días inhábiles-, se ejecuten Medidas de Protección, lo que favorece el ejercicio de los derechos de la infancia pues en situaciones de riesgo cada minuto es vital.

Del 1 de enero a la fecha, las y los Jueces adscritos a este órgano jurisdiccional han emitido mil 559 Medidas de Protección, salvaguardando la integridad de 367 niñas, niños y adolescentes, 350 mujeres, 41 personas adultas mayores, entre otros. Durante 2025 emitió 4 mil 163 Medidas de Protección que beneficiaron a 2 mil 99 niñas, niños y adolescentes, mil 358 mujeres y 82 adultos mayores.

El juzgado sirve también para que las instituciones de protección a la infancia encuentren un respaldo o la manera de ejecutar sus determinaciones, cuando establezcan que hay vulneración a los derechos de las infancias.

Las Medidas de Protección garantizan la seguridad y ponen a salvo a las víctimas a través de acciones como prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable, entre otras.

Según el Protocolo para juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las medidas de protección deben salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes de situaciones que les coloquen en riesgo, desamparo o que pueda atentar contra su vida, salud o dignidad.

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