Kinky electriza a la juventud toluqueña en el escenario de PrimaverArte

La banda regiomontana Kinky electrizó el escenario de PrimaverArte y logró que cientos de jóvenes disfrutaran una propuesta musical que fusiona electrónica, rock, funk y cumbia en un concierto de poco más de una hora, en el que la agrupación interpretó sus temas más emblemáticos.

(Foto: Especial)

«¡Llegó Kinky a Toluca!», gritó el vocalista Gilberto Cerezo, quien junto a Ulises Lozano, Carlos Chairez, Omar Góngora y César Pliego realizó un despliegue sonoro cargado de energía en el campo de Potros UAEMéx, como parte del festival impulsado por el gobierno municipal.

El repertorio incluyó éxitos como «El paso del gigante», «Instintos animales», «Soun Tha mi primer amor», «El sonido de la casa», «1x100to», «Fuentes de Ortiz», «Un línea de luz», «Ejercicio No. 16» y «Sister Twisted» , piezas que mantuvieron el ambiente a pesar del frío. Entre aplausos y ovaciones, Kinky cantó «Me gustas por coqueta» , tema que la multitud coreó al unísono, seguido de una versión con tintes electrónicos de «Cómo te voy a olvidar» que puso a bailar a los asistentes.

La banda regresó al escenario para finalizar la velada con «Más» y «A dónde van los muertos» , un cierre perfecto para la noche fría.

Esta presentación forma parte de la política pública del alcalde Ricardo Moreno, cuyo objetivo es acercar la cultura a todos los sectores de la población con eventos gratuitos en espacios seguros para la población. La iniciativa apuesta por la recuperación de los espacios públicos para las nuevas generaciones, ofreciendo alternativas reales de recreación y fortaleciendo el sentido de comunidad.

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