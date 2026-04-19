Kyra Galván destaca vigencia del pensamiento de Sor Juana en la UAEMéx

En el marco del aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) recibió a la escritora Kyra Galván, quien impartió la conferencia magistral “Vigencia del pensamiento y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz” en la Sala “Gustavo Baz” del Edificio de Rectoría, en Toluca.

Escritora impartió conferencia magistral en el aniversario luctuoso de la autora novohispana. (Foto: Especial)

La autora estuvo acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado. Galván explicó que su ponencia tuvo como propósito evidenciar, mediante diversos ejemplos, la relevancia que mantienen las ideas de la autora novohispana en el contexto contemporáneo, así como propiciar la reflexión en torno a la vigencia de su pensamiento y su obra.

Kyra Galván señaló que fue ella quien propuso el tema, a partir de su interés y trayectoria en el estudio de Sor Juana, cuya producción trasciende el ámbito literario al abarcar distintas disciplinas —poesía, dramaturgia, ensayo e incluso investigación científica— y sostener una postura adelantada a su tiempo en defensa del derecho de las mujeres a la educación.

“La importancia de Sor Juana no radica únicamente en su vasta obra, sino en su pensamiento, que pugna por la igualdad en el acceso a la educación para las mujeres”, destacó la escritora.

Respecto al impacto de su conferencia, Galván expresó su interés en motivar a las y los estudiantes a acercarse a la lectura y a explorar la obra de Juana de Asbaje, así como a reflexionar sobre problemáticas actuales como la equidad de género. Reconoció que, si bien se han registrado avances, persisten retos importantes, especialmente para las mujeres jóvenes.

La escritora resaltó el papel fundamental de las universidades como espacios de transformación social y generación de conciencia, y afirmó que el diálogo entre especialistas y la comunidad universitaria es clave para fortalecer el pensamiento crítico, abrir nuevas líneas de discusión e impulsar la investigación. Hizo un llamado al estudiantado a participar activamente en este tipo de actividades académicas.

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