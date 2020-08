La Asociación de Esgrima del Edomex continúa sin aval de la FME

La Asociación de Esgrima del estado de México, continúa sin el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad, la cual es dirigida por Jorge Castro, quien fue contundente sobre los manejos del titular de la Esgrima mexiquense Abdias Salazar, además dijo; “No tengo el honor de conocerlo (presidente de la Asociación del Estado de México), no se que es lo que esté haciendo”.

Abdias Salazar, titular de la Esgrima mexiquense (Foto: Especial).

El federativo expresó su molestia porque la Asociación Mexiquense, realizó un curso virtual de capacitacion donde involucró a la Dirección del Deporte Estatal; “hablé con personal de la Dirección del Deporte del estado de México, sobre el asunto, ellos me comentaron que el curso que promovieron no contó con su aval y en ese sentido no tiene tampoco ni reconocimiento alguno”, explicó.

Reiteró, que la Asociación Estatal del Edomex, no tiene autoridad para certificar nada referente a la esgrima según la ley General de Cultura Física y Deporte, porque sí, es un curso solamente pueden invitar a su afiliados y no a todos. De otra manera entran en violaciones de estatutos.

Abundó que “ha caído en manos de irresponsables, no hacen nada por la esgrima, no hay ni promoción, no están legalmente reconocidos, tienen un relajó y todo lo que alguna vez hicimos se vino abajo”.

Recordó, que anteriormente era una Asociación que tenía nivel nacional e internacional, se realizaban varios eventos en el estado de México y actualmente dijo; “hoy tiene un bajísimo nivel, no hay interés, no participan en las competencias se dedican a ‘grillar’ y no hacen nada, es una verdadera pena”.

Por último recalcó la invitación a las autoridades deportivas del estado de México a que pongan orden en tal Asociación, pues su intención es ayudar a que se hagan mejor las cosas con la Federación Mexicana de Esgrima.

