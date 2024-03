La banca en día sin bancos

Esperamos que hayas tomado tus precauciones pues hoy jueves y mañana viernes no abren sus puertas los bancos. En su lugar estarán disponibles los cajeros automáticos, la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica que se supone operan las 24 horas los 365 días del año.

De lo anterior lo más común son los cajeros automáticos y la banca digital. De los primeros elige los que estén ubicados en áreas bien iluminadas y concurridas, presta atención a cualquier actividad sospechosa o de personas que pudieran estar merodeando cerca del cajero, cubre el teclado al ingresar tu NIP para evitar que alguien lo vea, verifica que no haya dispositivos adicionales instalados en el cajero que puedan ser utilizados para robar información de tarjetas, no aceptes ayuda de extraños, realiza tus transacciones rápidamente y guarda el dinero y la tarjeta de manera segura antes de alejarte del cajero.

Con la banca digital, hay que revisar que esté actualizado tu software antivirus, usar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta bancaria, verificar que el sitio web del banco sea seguro, no acceder a cuentas bancarias desde redes Wi-Fi públicas y revisar regularmente los estados de cuenta y transacciones para detectar actividades sospechosas. Algo fundamental es que no compartas información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, por correo electrónico o mensajes no seguros. La seguridad en los retiros bancarios y transacciones en línea son cruciales para proteger nuestro dinero o activos financieros y prevenir robos, fraudes y datos personales.

