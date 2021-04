La candidatura de Salgado

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente decidió retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio con seis votos a favor y uno en contra del presidente.

El argumento es que el exlegislador no presentó su reporte de gastos de precampaña tal cual sucedió con el también aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón.

Pero que quede claro que bajar a Félix Salgado de su postulación fue por asunto electoral y no por las acusaciones de agresión a mujeres. Es decir, el escándalo que sobrevino en movilizaciones en la calle y publicaciones en las redes sociales no fueron determinantes para que se le retirara de la contienda. El caso sentará el precedente, si no no hay sanción por la agresión sexual, que un trámite es más grave o que la acusación fue una estrategia política para denostar el candidato.

Escucha el comentario de Patricia Maldonado. ¡Dale play!

Comentarios

comentarios