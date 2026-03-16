La ciencia estudia cómo evitar que la humanidad desaparezca antes de tiempo

En la historia natural del planeta, las especies suelen persistir durante millones de años antes de desaparecer. El Homo sapiens, en cambio, lleva alrededor de 300 mil años de existencia, un período muy breve si se lo compara con el promedio evolutivo de otros organismos.

El desarrollo tecnológico y la expansión económica modificaron profundamente el planeta en apenas dos siglos (Foto: Especial).

Los registros paleobiológicos muestran que muchas especies sobreviven entre uno y once millones de años, mientras que en el caso de los mamíferos la media se ubica entre uno y cinco millones. Desde esa perspectiva, la humanidad recién estaría atravesando los primeros capítulos de su historia evolutiva.

Sin embargo, el contexto actual introduce una diferencia inédita. A lo largo de la mayor parte de la historia de la vida, las extinciones dependían de fenómenos naturales como cambios climáticos prolongados, impactos de asteroides o transformaciones geológicas. Hoy, en cambio, el destino de la civilización también está condicionado por decisiones humanas.

El desarrollo tecnológico y la expansión económica modificaron profundamente el planeta en apenas dos siglos. La actividad industrial alteró el ciclo del carbono, transformó ecosistemas completos y aceleró la pérdida de biodiversidad a un ritmo que no tiene equivalentes recientes en el registro geológico.

El calentamiento global es uno de los ejemplos más visibles de esa transformación. Algunas proyecciones indican que la temperatura media de la Tierra podría aumentar unos 3 °C en apenas 250 años, un cambio comparable a la mitad de la diferencia térmica entre una era glacial y un período interglacial, pero concentrado en un intervalo mucho más corto.

A esos procesos ambientales se suman riesgos que emergen del propio desarrollo tecnológico. La posibilidad de conflictos nucleares, la aparición de pandemias globales, los desafíos que plantea la inteligencia artificial o las amenazas vinculadas al ciberespacio forman parte de un escenario complejo para la estabilidad de la civilización.

Ante ese panorama, un grupo de investigadores propone desarrollar una nueva área de estudio conocida como “Dinámica del Futuro”, una disciplina destinada a analizar la supervivencia de la humanidad en escalas de tiempo extremadamente largas.

El objetivo no sería predecir el futuro con exactitud, sino construir modelos capaces de identificar trayectorias posibles para la civilización y detectar puntos de riesgo que conviene evitar. La propuesta busca integrar conocimientos de climatología, geodinámica, ecología, economía y ciencias sociales para comprender el funcionamiento del sistema Tierra-Vida-Humanidad.

Uno de los aspectos más complejos que señalan los especialistas no se encuentra fuera del planeta, sino dentro de la propia conducta humana. Rasgos como el pensamiento a corto plazo, las tensiones entre grupos o la dificultad para comprender procesos exponenciales podrían convertirse en obstáculos para la estabilidad de una civilización tecnológica global.

Algunos científicos vinculan esta idea con el llamado “Gran Filtro” asociado a la paradoja de Fermi, que intenta explicar por qué no se observan civilizaciones avanzadas en el universo. Una de las hipótesis sugiere que muchas sociedades tecnológicas podrían desaparecer antes de alcanzar un equilibrio duradero.

La historia ofrece ejemplos de colapsos abruptos incluso en culturas sofisticadas. La civilización maya, por ejemplo, experimentó un declive rápido tras siglos de desarrollo, posiblemente por la combinación de sequías prolongadas, presión sobre los recursos naturales y conflictos internos.

Los impulsores de la Dinámica del Futuro sostienen que pensar en escalas temporales más amplias requiere nuevas herramientas institucionales. Algunas políticas actuales ya incorporan esa lógica, como las normas diseñadas para garantizar la seguridad de residuos radiactivos durante miles de años.

Para estos investigadores, la supervivencia de la civilización no es solo un desafío científico, sino también ético. Si la vida inteligente es poco frecuente en el universo, preservar su continuidad podría convertirse en una responsabilidad que trascienda a las generaciones presentes.

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