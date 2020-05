La esgrima del edomex es mala: Jorge Castro

La Esgrima del Estado de México se encuentra en el plano competitivo nacional en un “nivel bajo”, además no hay ningún representante de la entidad en selección nacional, así lo aseguró el presidente de la Federación Mexicana de la Especialidad, Jorge Castro.

El federativo, admitió su tristeza por tal situación y recordó; “La Asociación se fundó en 1995, aún yo competí en los Juegos Panamericanos de Mar de Plata y hoy tiene un bajísimo nivel, no hay interés, no participan en las competencias se dedican a ‘grillar’ y no hacen nada, es una verdadera pena”.

Abundó, que la actual Asociación encabezada por Abadías Salazar; “ha caído en una serie de manos irresponsables, no hacen nada por la esgrima, no hay ni promoción, no están legalmente reconocidos, tienen un relajó y todo lo que alguna vez hicimos se vino abajo”.

Además; “No tengo el honor de conocerlo (Presidente de la Asociación del Estado de México), no se que es lo que esté haciendo, según hacen elecciones y no convocan a la Federación, así las elecciones no tienen validez”.

Por último hizo la invitación a las autoridades deportivas del Estado de México a que pongan orden en tal Asociación, pues su intención es que retome el nivel que la esgrima mexiquense tuvo en los noventas y reiteró su apoyo de la Federación Mexicana de Esgrima.

“Ojalá pudieran poner orden en la Asociación que ha decaído de nivel y que hagan lo necesario para que crezca, se fortalezca y que vuelva al nivel que tuvo en los noventas, en este momento no tiene ningún solo seleccionado nacional en las diferentes categorías, ni en preselección nacional, te comento que entre los quince primeros no hay ninguno del edomex, no compite nadie, no hay nivel, los que compiten son malísimos”, finalizó Jorge Castro

