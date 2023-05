La familia es el alma de México: Enrique Vargas

De acuerdo con el diputado Enrique Vargas Del Villar, la familia el alma de México y para su partido, Acción Nacional es uno de los grandes temas como la vida como la familia que vamos a seguir defendiendo vamos a seguir impulsando.

Iniciativa Ciudadana recorre todo el usando la política como medio para acceder a los espacios legislativos (Foto: cortesía Legislatura).

“Yo en lo personal, estoy muy convencido que desde la familia es el núcleo para tener una mejor sociedad, una sociedad que nos necesita, una sociedad que hoy estamos viendo como todos los días hay una polarización desde el gobierno federal, y también estamos viendo que todos los días como bien lo dice Tere -Castell-, en las redes sociales se vuelve más agresiva, se vuelve más violenta. ¿Por qué? porque el gobierno federal lo está haciendo todos los días, eso no queremos para México desde Acción Nacional”

Durante la presentación de los ejes de acción en favor de la familia de la organización Iniciativa Ciudadana, en el Palacio Legislativo refirió su preocupación por la inseguridad en la entidad.

“Me preocupa mucho lo que hoy pasa en México, la inseguridad es algo que nos pega todos los días, esta famosa frase de ‘ya se la saben’, que parece chiste pero no debe de estar en México, y esto tiene que ver con parte de la familia, ¿Por qué? porque si no hay una economía sana en las familias del país, pues aumenta la violencia porque los jóvenes no tienen un trabajo estable, los jóvenes no pueden salir adelante a partir de un programa social; yo quiero que los jóvenes se preparen, que nuestros jóvenes tengan la habilidad de poder salir adelante por”.

Lo ejes de Iniciativa Ciudadana tienen que ver con defender el estado laico garante de la libertad de conciencia y religión sin atacar alguna religión, ni promover ideología o filosofía; aglutina abogados y especialistas en derecho en la defensa de la vida y de las libertades; además buscan el acercamiento legislativo para presentar propuestas e iniciativas de Ley; y se centran en mujeres como contribuyente prioritario del tejido social.

Se encuentran recorriendo todo el país sin la intención de crear un partido político, sino que afirmaron, usan la política como medio para acceder a los espacios legislativos, donde se toman decisiones que se convierten en leyes y afectan todo el país.

