La Fiscalía del Edomex obtiene sentencia de 29 años por robo violento en transporte público

Un juez del Estado de México dictó una sentencia condenatoria de 29 años y seis meses de prisión en contra de Juan Manuel Maldonado Romero y Mariela Yaslin Ávila López, por su responsabilidad en el delito de robo en medios de transporte público de pasajeros con violencia. La sentencia fue emitida tras el proceso penal llevado a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2025. Las víctimas, tres adultos y dos menores de edad, viajaban en una unidad de transporte público sobre la Vía Morelos, a la altura de la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, en el municipio de Ecatepec. En ese momento, Maldonado Romero y Ávila López abordaron el vehículo y, utilizando un arma de fuego, amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

Al intentar huir del lugar, las víctimas solicitaron auxilio a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que transitaban por la zona. Los policías lograron la inmediata detención de los dos sujetos. Durante el procedimiento, se les aseguró una mochila en cuyo interior se localizó un arma de fuego tipo carabina y cuatro teléfonos celulares, presuntamente producto del robo.

El Agente del Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes, logrando integrar la carpeta de investigación. (Foto: SSEM)

Tras validar la legalidad de la detención, los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región para enfrentar el proceso.

Tras agotar todas las etapas del proceso penal y valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez declaró a Juan Manuel Maldonado Romero y Mariela Yaslin Ávila López culpables del delito de robo con violencia. Además de la pena principal de prisión, la sentencia incluye una multa económica de 12 mil 457 pesos para cada uno de los sentenciados. También se les impuso la obligación de pagar 5 mil 657 pesos por concepto de reparación del daño a cada una de las cinco víctimas afectadas por el asalto.

Comentarios

comentarios