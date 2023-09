La Gobernadora Delfina Gómez arranca su gira de agradecimiento por el Estado de México

En cumplimiento a su promesa de regresar a cada uno de los municipios mexiquenses para agradecer el gran apoyo que le permitió ser la primera Gobernadora en la historia del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez arrancó su gira de agradecimiento en el municipio de Ecatepec.

• En su primera gira de trabajo por los 125 municipios, la Mandataria estatal visitó Ecatepec y agradeció el apoyo que recibió del Pueblo para convertirse en la primera Gobernadora del Estado de México.

En el Centro Cultural y Deportivo Las Américas y ante un aforo de más de 10 mil personas, la Gobernadora mexiquense tomó la palabra para dar un mensaje de gratitud por tanto cariño mostrado por las y los ecatepenses.

«Me da mucho gusto estar aquí, efectivamente aquí inició lo que en su momento en campaña me comprometí y que lo hago con mucho gusto, que es ir a dar las gracias a los municipios, porque así como va uno a pedir, también tiene uno que regresar a dar las gracias y por eso les digo, gracias compañeros de Ecatepec, muchas gracias, porque, sin duda alguna, su decisión, su colaboración, su gran apoyo, pero sobre todo la gran confianza que otorgaron hizo posible que esta humilde servidora esté como Gobernadora», expresó la mandataria estatal.

Rodeada de una multitud entusiasta de mujeres y hombres que viven en este municipio, la titular del Ejecutivo estatal adelantó que en días próximos dará a conocer su programa de austeridad, y entre las acciones a emprender destacó la reducción de salarios para funcionarios de alto nivel.

En lo que respecta a Ecatepec, indicó que las principales preocupaciones ciudadanas son la inseguridad, la escasez de agua, la movilidad y la falta de empleos dignos y bien remunerados, por lo que, dijo, se están implementando acciones para atenderlas.

En cuanto a la violencia de género indicó que realizarán una mesa de trabajo en conjunto con las instancias de Seguridad para saber la situación en la que se encuentra este problema, así como las acciones a realizar al respecto.

También anunció que, en apoyo a las mujeres mexiquenses, su administración mejorará los programas y estrategias enfocadas a su empoderamiento, a través de la Tarjeta Mujer de Bienestar que, además de brindar un apoyo económico, las respaldará en temas de transporte.

«Otro tema que también es importante es lo del apoyo a la mujer, nosotros lo vamos a volver a recuperar, lo vamos a reestructurar, lo vamos a ampliar. Se decía que lo íbamos a quitar y yo desde un principio les dije no, no se va a quitar, se va a mejorar, se va a mejorar no solamente en lo que se va a ofrecer, sino también en la manera en la que se va a aplicar. Primero que se dé a las mujeres que más lo necesitan y la intención de dar esta tarjeta, que va a ser Mujeres de Bienestar, no solo va a ser algo económico, también tenemos la intención de hacer convenios con el transporte para que haya un apoyo para las mujeres», anunció.

En compañía de Azucena Cisneros Coss, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura estatal y del Alcalde ecatepense Fernando Vilchis Contreras, Delfina Gómez recalcó que el Gobierno del Estado de México fomentará el trabajo en equipo con los Ayuntamientos, y subrayó que, en el caso de Ecatepec, existirá una estrecha coordinación para atender temas de suma relevancia, entre ellos, mejorar el suministro de agua potable con la rehabilitación de tuberías e impulsando la cultura del cuidado y aprovechamiento responsable y encontrar alternativas para revertir la disminución de caudales que sufre el Sistema Cutzamala.

«Realizaremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el agua no nos falte, que sea cuidada y que sea distribuida de manera justa. La meta es que más hogares de Ecatepec reciban el servicio a través de la red y encontraremos alternativas para revertir la disminución de caudales que sufre el Sistema Cutzamala, nuestra acción estará a la altura del reto, yo lo único que les pido a ustedes es que me cuiden el agua», expuso.

En su primera gira de trabajo por este municipio informó que esta semana concluirá la asignación del Gabinete, cumpliendo el compromiso de instaurar un gabinete paritario e indicó que en los días siguientes nombrará a los titulares de los órganos desconcentrados y algunas áreas como son grupos originarios, de la comunidad LGBTIQ+ y de personas con discapacidad.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseveró que durante su mandato no existirá distinción entre municipios, ya que el Plan de su Gobierno es llevar desarrollo a todas las regiones del estado, aplicando el humanismo y la justicia social que ha inculcado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

