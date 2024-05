La horticultura es una actividad agrícola rentable, señala SeCampo

Si no existiera la horticultura nuestras comidas no tendrían sabor ni variedad y serían poco nutritivas, pues dentro de las hortalizas se encuentran ingredientes indispensables para la comida mexicana como chile, jitomate, tomate, cebolla, lechuga, papa, zanahoria, perejil, cilantro, verdolaga y hasta nopal verdura.

En el Día del Horticultor, 17 de mayo, el GEM reconoce y agradece a quienes producen alimentos en esta actividad (Foto: Especial).

Por ello, en el marco del Día Mundial del Horticultor, el Gobierno del Estado de México reconoce y agradece a quienes en micro, pequeña, mediana y gran escala producen estos alimentos y trabajan como jornaleros en esta actividad.

La horticultura es una actividad agrícola de alta rentabilidad, que deja en la entidad una derrama de más de 4 mil millones de pesos lo que corresponde al 17 por ciento del valor de la producción agrícola mexiquense, quedando en el tercer ramo en importancia luego de los granos y las flores de ornato.

De igual forma, la Secretaría del Campo señala que en el Estado de México hay más de 15 mil productores que siembran 30 mil 785 hectáreas de hortalizas al año, lo que representa 4.65 por ciento de la siembra a nivel nacional.

Del total de hectáreas (has) de hortalizas sembradas en la entidad, poco más de 20 mil has son de temporal y unas 10 mil has de riego controlado.

Son 70 municipios mexiquenses los que tienen esta actividad y 10 principales cultivos que abarcan la mayoría de hectáreas con los mejores rendimientos económicos: papa, chícharo, elote, haba verde, jitomate (tomate rojo), nopalitos, calabacita, lechuga y zanahoria.

A nivel nacional ocupamos el primer lugar en producción de chícharo y haba verde con 5 mil 352 y 4 mil 397 has, respectivamente; sin embargo, la papa es la hortaliza con más hectáreas en el Estado de México y con una derrama económica mayor, pues abarca 5 mil 513 has y más de mil millones de pesos. A nivel nacional somos el cuarto productor de papa.

En jitomate o tomate rojo ocupamos el noveno sitio a nivel nacional, pero es el segundo cultivo en derrama económica con más de 900 millones de pesos al año en tan sólo mil 550 hectáreas.

La Secretaría del Campo a través de la Dirección de Cultivos Intensivos genera e imparte capacitación y atención a las necesidades de los productores de hortaliza, por lo que, si los productores desean mejorar las condiciones del invernadero, modernizar la infraestructura de riego o controlar plagas y enfermedades pueden acercarse a la delegación de la Secretaría del Campo de su región para pedir mayor información. https://secampo.edomex.gob.mx/ubicacion.

