La industria del fútbol no puede quedarse sin vender: Cristante

El COVID-19 ha pegado a todo tipo de industrias, espectáculos, deportivos, empresarial y la liga Mx, no es la excepción, donde los equipos dejan de percibir por semana una buena cantidad de dinero, pues la liga mexicana es un torneo que se vendé a los Estados Unidos y Centroamérica.

Hernán Crispante. (Foto: especial).

Algunos equipo se vieron en la necesidad de reducir el sueldo de los jugadores, administrativos, y personal que labora en los equipos. Ante esta situación el ex director técnico de los diablos rojos del Toluca, Hernán Cristante habló de la realidad del fútbol en época de pandemia.

“La actualidad es muy compleja hoy todos tienen que tener algo, está ingeniera del fútbol, no puedes dejarla de ofrecer, porque hay cosas que sí uno las deja de ofrecer se acaban, hay que aprovechar el momento del producto”.

“En estos momentos a todos nos afectará en algún punto, pero otros tienen distintas formas de generar recursos para poder solventar ciertas cosas”, explicó Hernán.

Sobre los actuales contratos, dijo que son muy altos y sabemos que el dólar se ha disparado en relación a los extranjeros entonces el director de finanzas debe buscar la paridad.

“Hay mucha incertidumbre, yo creo que los jugadores, técnicos, se están ajustando a la nueva economía y los que no seguramente darán un paso al costado y esperarán tal vez un mejor momento”.

“Hay que analizar como está el mercado, sí yo tuviera un equipo y me afecta económicamente, este es el momento para poder ajustar una situación salarial, hay que tener en cuenta que no es el efecto del COVID, es el efecto descenso, eso me parece mucho más radical que la sorpresa del COVID-19”, detalló.

El ex técnico, comentó que la mercadoctenia será un papel fundamental después de la pandemia, sobre todo para que los equipos puedan equilibrar sus finanzas.

“Yo puedo jugar a no descender, pero seguramente mis patrocinadores de acuerdo al plantel que tenga me van a ofrecer una economía y eso va a jugar un papel importante entonces hoy me parece ajustar la balanza”, dijo.

Finalmente, el famoso “Pinocho” señaló que es el momento de apuntalar la estructura no sólo en lo comercial, sino en lo deportivo.

“Sí vos, no tener un equipo competitivo con un buen recurso financiero, y no tienes la posibilidad de hacerlo competitivo, tu estadio no va estar lleno, y eso va a complicar tu sobrevivencia”, finalizó.

