La liga femenil MX debe tener unión: Corral

La ganadora del premio estatal del deporte en el Estado de México en el 2006, Charlyn Corral, actualmente la goleadora del Atlético de Madrid de España, nos habló vía telefónica sobre el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país e hizo referencia que la liga mexicana está muy lejos de las potencias mundiales como son; España y Estados Unidos.

la Federación Mexicana de Fútbol debe dar su importancia a la selección femenil para que realmente se quiera crecer (Foto: especial).

“Estamos lejos, lo comparo con las ligas donde he jugado por ejemplo allá (España) hay muchas jugadoras que desde los 15 años ya están en una liga competitiva van agarrando mucha experiencia, yo siento que en unos años más, también se les igualé, pero en este momento, sí lo veo lejos”, dijo la jugadora de Acolman, Estado de México.

Reconoció, que muchas futbolistas en nuestro país jugaban sólo amateur y la creación de la Liga Mx Femenil que salió de la nada, la tomaron como una gran oportunidad y claro que la mentalidad de las mexicanas, “no dudo que vaya a crecer rápido siempre y cuando los federativos se preocupen por la liga”.

“Si desde arriba no creen en el proyecto y no dan las herramientas para crecer, es complicado, muchas veces como mujeres se nos debe de reconocer aún más, porque muchas veces la gente no sabe de nosotras, ahora que yo he tenido la oportunidad de salir a jugar al extranjero sin duda te hace crecer como persona y como futbolista”, explicó.

La jugadora mexiquense, dijo que sigue faltando unión espera que en futuro eso cambie y las nuevas generaciones también conozcan que se puede hacer cambios; “si todas nos unimos”.

“Una de las cosas que deben cambiar ya es el trato a nosotras, muchas veces quieren hacerte sentir que te hacen un favor por ir a selección, cuando no es así, eso nos lo ganamos con nuestro trabajo y como premio es ir a la selección, esto para mí es clave que te traten como una verdadera profesional”, añadió la jugadora.

Sobre sus no llamados a la selección nacional, fue claro en mencionar que son por los problemas que tuvo anteriormente con Leonardo Cuéllar y ahora su hijo al mando Christopher trata de seguir apoyando a su padre para no convocarla.

“No veo otra razón, porque no se me convoque quién me conoce sabe que soy una jugadora de equipo hago grupo y la verdad a lo largo de muchos años siempre me han querido encontrar cosas, hoy llegando casi a los cien goles en España siguen sin convocarme y la verdad ahí hay algo raro, nunca se ha hablado con la verdad y creo que mi trabajo habla por sí solo”, comentó.

Por último, dijo que la Federación Mexicana de Fútbol debe dar su importancia a la selección femenil para que realmente se quiera crecer; “eso no sólo me ha pasado a mí, yo sé que hay otras jugadoras que juegan en la liga MX que tampoco las convocan, yo siempre he dicho la selección debe ser un premio al trabajo es un orgullo para nosotras representar a tu país, pero que unas personas digan que no vayas, eso no me parece justo y sin duda así se estanca al fútbol femenil”.

