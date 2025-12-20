La LXII Legislatura del Edomex aprobó el 95% de sus leyes por unanimidad

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobó el 95% de sus leyes y decretos por unanimidad entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, según informó su Junta de Coordinación Política (Jucopo). Durante este periodo, se avalaron 577 iniciativas de nuevas leyes y reformas, junto con 100 puntos de acuerdo.

El presidente de la Jucopo, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que el alto índice de unanimidad refleja el consenso y el trabajo plural entre todos los grupos parlamentarios, a pesar de que su partido (morena) cuenta con mayoría en el hemiciclo.

Las comisiones legislativas sostuvieron 281 reuniones de trabajo en ese lapso.(Foto: Especial)

Entre las reformas de alto impacto social aprobadas destaca la despenalización del aborto. En materia de seguridad y justicia, se incrementaron las penas para delitos como el despojo de bienes, los «montachoques», los préstamos «gota a gota», el acoso sexual, la explotación sexual infantil y la violencia sexual digital. También se tipificó el transfeminicidio y se creó un juzgado especializado en violencia de género.

En el ámbito ambiental, se establecieron sanciones por la entrega de bolsas plásticas de un solo uso, por alterar el ciclo hidrológico y por la tala ilegal. En derechos sociales, se aprobaron reformas para garantizar la atención a personas con VIH, ampliar programas para víctimas de violencia, proteger el derecho a la alimentación nutritiva de la infancia y ofrecer más oportunidades laborales a jóvenes. Además, se elevó el rango constitucional de los programas sociales.

El diputado Vázquez admitió la existencia de iniciativas pendientes, las cuales deberán analizarse en comisiones para evaluar su viabilidad, y afirmó que el trabajo legislativo continuará.

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