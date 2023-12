La magia navideña llega al Edoméx en forma de pastorelas y conciertos

Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y la Secretaría de Cultura y Turismo compartió con el público mexiquense dos actividades: un concierto en el Museo Virreinal de Zinacantepec, y una pastorela en la Biblioteca Pública Central “Leona Vicario”, en Toluca.

Ambos espacios ofrecen de manera permanente, actividades gratuitas para el público de todas las edades (Foto: Especial).

En un ambiente invernal, pero con mucha alegría y entusiasmo, el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo ejecutó el “Ave María”, “O magnum mysterium”, “A medianoche en Belén”, “Gesù bambino”, “Go tell it on the mountain”, “Ihr Kinderlein kommet” y “O Tannenbaum”, Jingle bell rock”, “Por el valle de rosas”, “Ring Christmas bells”, “Slle Nacht” y “Mi burrito sabanero”.

En la Biblioteca Pública Central “Leona Vicario”, las y los integrantes del taller de teatro de esta Biblioteca, impartido por Mónica Tapia, participaron en la pastorela “Las pócimas de Satán”.

Para este equipo de actores es importante que los espectadores conozcan el origen de las tradicionales pastorelas, las cuales en la época Colonial ofrecieron la posibilidad de que, a través de sus representaciones lograran una conquista espiritual.

Recordaron que el término pastorela deriva de los cantos de los pastores y al principio su función fue evangelizar a las comunidades, ahora algunos autores se sirven de ellas para reflejar el acontecer político, religioso y social.

En esta ocasión tomaron este contexto social para hacer al público reflexionar sobre la democracia en el país.

En ambos espacios la Secretaría de Cultura y Turismo ofrece de manera permanente actividades gratuitas para público de todas las edades.

