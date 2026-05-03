La mexiquense Mariana Martínez brillo en la pista del Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026

Una de las pruebas que más acapara la atención en eventos deportivos nacionales e internacionales es el atletismo y en la segunda edición de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 no fue la excepción. La pista del estadio Alberto “Chivo” Córdova en el Estado de México, fue testigo para ver a la UANL que se proclamará campeona absoluta del atletismo 2026.

Mariana Martínez logra plata en los 3 mil Mts con obstáculos. (Foto: Arturo Pérez)

Con una actuación histórica con récord de medallas de oro durante el cierre de las actividades del atletismo celebrado en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, la delegación de San Nicolas de los Garza UANL termina su participación en ANUIES 2026 dándolo todo y obteniendo un total de 20 medallas: 9 oros, 6 platas y 5 bronces.

Al concluir la competencia, el trofeo de campeón fue recibido por José Alberto Pérez, quien compartió el reconocimiento con la comunidad universitaria.

Por su parte la UAEMex, quien fue sede del evento confirma que continúa en proceso de atletas, en una disciplina que anteriormente daba muchas medallas en los eventos nacionales. En el evento se conquistaron solo 9 medallas de las cuales solo 3 de oro en las pruebas de 5 mil metros, marcha varonil y medio maratón varonil, 4 platas en Decatlón, marcha 21km varonil -femenil y medio maratón femenil. Y por último 2 bronces en cinco mil metros femenil y marcha varonil. Un porcentaje bajo para ser sede.

Y el problema no es universitario, sino en general del atletismo mexiquense que anda en ‘declive’ ha dejado de ser una potencia de fondo, no tanto de velocidad. La pregunta será ¿porqué los resultados nos se dan? por falta de técnica, falta de apoyos, hay muchos entrenadores, en fin.., recalcar que existen atletas con buen nivel, pero no hay resultados.

(Foto: Arturo Pérez)

Sin embargo, no todo es malo para el atletismo mexiquense y uno de los momentos más destacados fue ver en la pista a la atleta Toluqueña Marina Martínez Vilchis, estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, donde llegó sin tantos reflectores y realizó una gran competencia en la prueba 3,000 metros con obstáculos; tras concluir su participación como una de las mejores del país y logrando una medalla de plata.

Martínez Vilchis, voló en la pista de tartán y generó la atención de los conocedores del atletismo, fue un deleite verla rebasando competidores hasta colocarse en el segundo lugar y faltó poco para que lograra la medalla dorada. Es una joven mexiquense que habrá de seguirla de cerca y ojalá pueda tener actividad internacional para elevar su nivel competitivo.

(Foto: Arturo Pérez)

Las conclusiones es que la Autónoma de Nuevo León fue muy superior, al resto de las delegaciones, dominó las pruebas de pista y campo, asegurando el primer lugar nacional con un total de 1172 puntos.

Con este resultado, la UANL reafirma su liderazgo en el deporte universitario nacional, consolidando un modelo competitivo basado en preparación, talento y constancia.

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