La montaña te da fortaleza en los entrenamientos: Gabino Apolonio

En la actualidad muchos corredores que vienen de las ciudades, ante la gran oferta de carreras en las montañas, se están interesando en probar los senderos salvajes. El exatleta Gabino Apolonio, platicó de las diferencias que existen las entrenamientos en la calle y la montaña.

En la actualidad muchos corredores que vienen de las ciudades, ante la gran oferta de carreras en las montañas, se están interesando en probar los senderos salvajes (Foto: Arturo Pérez).

“La montaña te da mucha fortaleza y en lo que se refiere al asfalto es más lineal no hay manera de complicarse y en la montaña no van a poder hacer el típico cálculo del ritmo por kilómetro, ya que depende del desnivel y del tipo de terreno. Solo podrías hacerlo aproximadamente en las partes llanas del recorrido”, explicó.

Añadió, que los eventos en la montaña son de difícil acceso para mantener una logística como en una carrera de calle, generalmente no vamos a tener mesas de hidratación con la densidad que requiere la distancia que estamos recorriendo. Por ello, se dice que estas carreras de montaña son de “autosuficiencia”, y nos obligan a llevar una mochila para portar el líquido a beber, algunos comestibles (ya que para una misma distancia, los tiempos son bien más largos y se abre el apetito) y algún material obligatorio precisamente para un primer auxilio, por eso mismo de que la llegada del auxilio demoraría más.

En relación al calzado, Gabino Apolonio Oro, dijo que todo el material que necesitamos para hacer trail suele ser más caro, difícil de conseguir, más agresivo y resistente que el material que usábamos en calle, aunque también los precios del calzado son caros.

Otra situación, es que la superficie y los tipos de terreno que encontramos en una carrera por montaña son dispares y en muchas ocasiones marcan la dificultad de ese tramo. Hasta, dentro del mismo tipo de terreno, puede variar enormemente su dificultad si llueve o no!. En asfalto la calle es la única superficie que nos vamos a encontrar.

Para el originario de Zinacantepec, estado de México, una carrera por la montaña provoca un mayor desgaste muscular que una en ciudad por los desniveles que debemos afrontar. Trabajan muchos músculos más, pero (la parte buena) no es tan traumático como correr en calle, si mantienes fortalecidos los músculos antes de cada evento.

Apolonio Oro, considera que una de los principales diferencias de la calle y montaña es la concentración sobre todo lo que hacemos: siempre tienes que ir mirando el piso y un poquito más adelante (3 mts) para evitar caerte o golpearte. Cualquier desatención puede ser un accidente. Para mirar el paisaje o el reloj, es obligatoria parar a un lado del sendero, y luego seguir eso en la montaña y en la calle llevas un ritmo que no debes perder hasta llegar a la meta.

Lo que recomienda Gabino Apolonio Oro, es que la población debe realizar alguna actividad física ya sea en la montaña o en la calles de la capital mexiquense para mejorar su salud.

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