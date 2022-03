La mujer y su lucha diaria en múltiples frentes, la historia de “Litigante”

En 2019, la película “Litigante” formó parte de reconocidos festivales de cine como el de Estocolmo; Zúrich y la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, entre varios más. En ese mismo año y los primeros de meses de 2020, el filme se estrenó en salas de algunos países. Sin embargo, el inicio de la pandemia retrasó la llegada de la película a más países, entre ellos México.

Finalmente, el cineasta colombiano consideró que “Litigante” es un reflejo de lo que pasa en casi todo el mundo en donde el cuidado de la hogar, la crianza de los hijos y la toma de decisiones en el hogar son responsabilidades casi exclusivamente de mujeres.

Finalmente, este 25 de marzo “Litigante” se sumará a la cartelera mexicanaCon guión y dirección del cineasta colombiano Franco Lolli, “Litigante” narra la historia de Silvia, una abogada que ocupa un cargo público y debe hacer frente a una falsa acusación de corrupción; al mismo tiempo es la encargada del cuidado de su madre quien padece cáncer de pulmón. Además, de cumplir con su trabajo de madre soltera.

En entrevista para Así Sucede, Franco Lolli aseguró que esta es el trabajo más personal que ha realizado pues en ella buscó retratar algunos aspectos de las mujeres que lo criaron y mostrar los diferentes frentes a los que una mujer se puede enfrentar día a día.

“En esta película me hago la pregunta de qué significa tener una historia de amor en medio de una drama familiar y cómo llevarla a cabo, cómo ocuparse de su hijo pequeño en medio de un drama familiar y de una historia de amor; cómo ocuparse de su trabajo sobre todo con un escándalo de corrupción en medio de un drama familiar. Tiene mucho qué ver con cómo ser una mujer con muchos frentes a la vez a los que hay que responder y, más allá de eso, simplemente cómo ser un ser humano hoy en día en el mundo. Son mis ganas de retratar lo que veo a diario de mi madre, de las mujeres que me criaron y de nuestra sociedad colombiana con su dosis de corrupción y de amor también”, explicó.

En “Litigante”, la madre del personaje principal padece cáncer de pulmón y se mantiene renuente a recibir quimioterapia, argumentando que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, enfrentándose a sus hijas quienes la presionan para someterse al tratamiento. Al respecto, Franco Lolli aseguró que otro de sus objetivos con esta película es reflexionar sobre la libertad de elegir morir.

“Cuando mi madre sufrió cáncer, dudó muchísimo en hacerse la quimioterapia porque la quimioterapia no solamente es un remedio, también es un veneno. Y creo que es interesante lo que eso implica también, preguntarse ‘¿tengo o no derecho, no de matarme pero sí dejarme morir y quién me puede decir que no porque es mi vida?’ Esa es una pregunta que plantea la película porque la hija quiere que la madre se trata lo antes posible y la madre dice ‘¿para qué? Ya viví lo que tenía que vivir y es mi decisión” Es una pregunta muy interesante”.

Finalmente, el cineasta colombiano consideró que “Litigante” es un reflejo de lo que pasa en casi todo el mundo en donde el cuidado de la hogar, la crianza de los hijos y la toma de decisiones en el hogar son responsabilidades casi exclusivamente de mujeres.

Comentarios

comentarios