La música mexicana me ha hecho crecer como artista y como mujer: Natalia Lafourcade

La cantante Natalia Lafourcade lanzó su nuevo disco “Un Canto por México 2”, la continuación de su producción pasada que le valió un Grammy como Mejor Disco de Regional Mexicano y dos premios Grammy Latino en las categorías Mejor Álbum del Año y Mejor Canción de Regional Mexicano.

En esta nueva producción, Natalia Lafourcade interpreta clásicos de la música mexicana como “La llorona”; “Cien años”; “Soy lo prohibido”; entre otras. Además, contó con la colaboración de varios artistas como Rubén Blades; Pepe Aguilar; Aida Cuevas; Mon Laferte; Carlos Rivera; Ely Guerra; Caetano Veloso; Jorge Drexler y una vez más Los Cojolites.

“Nada es verdad” es el tema que Natalia Lafourcade grabó al lado de Los Cojolites. La cantante explicó que la canción fue escrita por la misma agrupación de son jarocho, inspirada en su propio contexto que se ha visto seriamente afectado por la violencia, la pobreza y la desigualdad.

Al cuestionarle su interés por grabar música mexicana, Natalia Lafourcade recordó en entrevista que su primer acercamiento directo con éste género fue a la edad de 10 años, cuando subió al escenario acompañada de mariachis. Con el pasar de los años, surgió un interés especial por grabar un disco homenaje a Agustín Lara. Al experimentar esta música de cerca, la compositora sintió la necesidad de grabar temas que le permitieran ser reconocida como una cantante netamente mexicana.

“Haberme encontrado con toda esa música fue transformando mi forma de acercarme a la música. Mis deseos, mis ambiciones como músico, como compositora; mis ganas de hacer música que sonara a México, que sonara al idioma que yo hablo, que sonora a mi cultura, a los matices del universo y del contexto que habito en México. Ahí surge la necesidad de que mi música se sienta música que viene de México, que mi nombre se reconozca como una artista que viene de México en cualquier lugar donde se pueda mencionar.

Eso alteró mucho la forma en la que yo busqué y la forma en la que sigo buscando las ganas, la necesidad de aprender de todos estos géneros musicales que se encuentran en la música tradicional mexicana y que aún no conozco al cien por ciento y que yo creo que no me daría la vida para conocerlos y que nada más me gusta decir que lo que hago es coquetear con todos estos géneros musicales y con todos estos compositores a quienes admiro y todas estas posibilidades que encuentro en esta música.

Sin duda, esto ha enriquecido mucho la música que hago, me ha enriquecido como mujer, como ser humano, como artista y aquí estoy y aquí seguiré explorando y buscando”, señaló la intérprete de “Hasta la raíz”.

Natalia Lafourcade consideró que el compromiso que ha adquirido al interpretar su música y el género mexicano es seguir haciendo música real, honesta y genuina. Señaló que los artistas en algún momento podrían sentir cierta presión por las nuevas tendencias musicales; ella en cambio, muchas veces ha sentido que va contracorriente. Sin embargo, asegura que su música surge de la necesidad de encontrar su propio estilo y esencia.

Finalmente, la productora aseguró que tiene el deseo de conectar, emocionar e inspirar al público con sus interpretaciones y regresar la magia de la música mexicana. Sobre los prejuicios que aún existen sobre ciertos géneros musicales, Natalia Lafourcade consideró que hay música para todos los gustos y las fusiones de géneros que se realizan son válidas; simplemente son formas de entrelazar géneros, siempre y cuando surjan de una necesidad honesta de colaborar con otros cantantes.

Recordó que tras su primer disco, al participar en un evento de rock sufrió críticas y le lanzaron de todo sobre el escenario sólo por ser una cantante de pop por lo que considera que en los últimos años la opinión del público ha cambiado y hoy en día acepta de mejor modo la variedad de géneros musicales.

