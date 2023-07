La música mexicana vive un gran momento: Joss Favela

Por primera vez, el cantante Joss Favela se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional con un concierto el próximo 2 de septiembre y con el cual estará promocionando su nuevo disco.

Joss Favela se ha convertido en uno de los compositores jóvenes más reconocidos en México, escribiendo temas para agrupaciones y solistas como agrupaciones como La Arrolladora; Banda El Recodo; Los Recoditos y Julión Álvarez.

Al considerarlo como uno de los escenarios más importantes en México y el cual podría ser el paso que lo lleve a presentarse en el recinto de Reforma, Joss Favela adelantó en conferencia de prensa que éste será un concierto distinto al show que presenta en eventos masivos en los que incluye banda e incluso fuegos artificiales. En esta ocasión será un espectáculo más íntimo y bohemio en el que tendrá oportunidad de interpretar canciones que no son necesariamente las más famosas de su carrera.

Los temas que interpretará la noche del 2 de septiembre, harán un repaso por los casi 20 años de carrera musical y es que él incursionó en la música cuando tenía tan sólo 13 años de edad. En estas casi dos décadas, Joss Favela ha demostrado que además de ser cantante es también compositor y recordó que al inicio de su carrera buscaba oportunidades para demostrar su talento. Es por ello que lanzó una convocatoria para elegir a una persona para que suba a cantar a dueto en este concierto del Lunario del Auditorio Nacional. La convocatoria cerró el pasado 16 de julio y el próximo 16 de agosto se dará a conocer al ganador.

Al ser cuestionar su sentir al ser uno de los artistas del género grupero más escuchado en plataformas digitales, Joss Favela consideró que la música, sin importar de qué género se trate, es complicada. Sin embargo, considera que el regional mexicano se encuentra en un buen momento.

“Este rollo de la música, es mucho de sentimiento, uno no vende naranjas. Está bien difícil, la música regional o la música en general no es fácil. Si pones un changarrito y no pega, lo cierras y no pasa nada. Pero esto es tu vida y te subes a un escenario y es tu día a día. Que hoy por hoy la música regional tenga oportunidad de llegar a más lugares, eso siempre se va a agradecer. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años atrás con muchos exponentes. Y este es un gran momento para la música regional, vamos a ver a dónde llega”, señaló.

Con 33 años de edad, Joss Favela cuenta con cuatro álbumes de estudio que son “Hecho a Mano” (2016); “Caminando” (2019); “Llegando al Rancho” (2021) y “Aclarando la Mente” (2022); ésta último fue lanzado hace ya varios meses, sin embargo, es el disco que continúa promocionando Joss Favela. Esta producción está conformada por 12 temas, todos de su propia autoría; de los cuales fueron sencillos promocionales “Gato De Madrugada”; “700 Días”; “Algo Transitorio”; “Yo Perdí”, así como el tema que da nombre al álbum.

