“La Neta” es un disco de absoluta verdad: Pedro Capó

El cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó lanzó su sexto disco titulado “La Neta”; el cual, considera, es hasta el momento su producción más personal.

Durante las últimas semanas de este 2022, Pedro Capó adelantó que continuará con la promoción de “La Neta” y la realización de algunas presentaciones; además próximamente anunciará las fechas que hasta el momento tiene confirmadas en su próxima gira por España y Latinoamérica. En tanto, 2023 lo arrancará con el proceso creativo para lo que será su siguiente disco.

Conformado por 10 temas de su autoría, el intérprete presenta en esta nueva producción temas en el que incluye diversos estilos musicales con letras que abordan diversos temas como la vida, el amor y la felicidad; algunos de ellos son canciones a dueto con cantantes como Lali Espósito y el rapero Ñejo.

Pedro Capó explicó en conferencia de prensa virtual que “La Neta” es un disco que se realizó completamente en el estudio que improvisó en su propia casa cuando inicio la pandemia; desde el proceso de composición hasta los últimos detalles de producción se llevaron a cabo de la misma forma a lo largo de dos años; el producto final es, de acuerdo con el cantante, una compilación de fotografías musicales de las experiencias que le han dejado este tiempo.

“Es el disco más fácil que se me ha hecho. Siento que estaba en un momento de creatividad súper prolífico y he encontrado un lenguaje muy fluido de comunicarme, sin forzar, ni imágenes muy complejas; es un disco muy conversacional. Siento que todo el proceso desde la composición fue muy fluido, no hubo un proceso de selección de canciones; no fue el típico disco de ‘estuve escribiendo 40 canciones y escogemos las mejores’ no, todo lo que se escribió entró al disco y por eso siento que el camino fue tan fácil, cada canción ya venía encarrilada en una intención clara, sónicamente sabíamos a dónde íbamos y siempre la tuvimos clara. Yo creo que esto es lo bonito del disco que nunca se forzó nada, al contrario(…)por eso es ‘La Neta’, es un disco de absoluta verdad”, explicó.

“Munay” es el título del quinto disco de Pedro Capó, el cual lanzó en septiembre de 2020; al cuestionarle cuál es principal cambio entre ese quinto disco y esta sexta producción, el puertorriqueño consideró que mientras “Munay” es un disco con concepto caribeño y presenta al amor desde sus diferentes formas; “La Neta” es un disco más introspectivo que incluye colores de soul; R&B, el rap y el rock, haciéndolos dos mundos completamente diferentes.

