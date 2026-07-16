La prevención de la discriminación comienza en las comunidades: CODHEM

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, un espacio plural de diálogo y participación que reúne a representantes de distintos sectores de la sociedad para contribuir al diseño y fortalecimiento de acciones orientadas a construir un Estado de México más igualitario, incluyente y libre de discriminación.

Durante la Cuarta Sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, realizada en San Mateo Atenco, se reiteró la importancia de acercar las políticas de igualdad a las comunidades y fortalecer la participación ciudadana.

Al encabezar la sesión junto con la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, señaló que eliminar la discriminación constituye uno de los mayores desafíos para hacer realidad los derechos humanos, pues ninguna persona debe ver limitado el ejercicio de sus derechos por motivos de origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, opiniones, identidad o expresión de género, orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición que atente contra su dignidad.

Explicó que la discriminación no sólo vulnera derechos individuales, sino que también debilita la convivencia social, limita el acceso a oportunidades y obstaculiza la construcción de comunidades más justas e incluyentes. Por ello, subrayó que fortalecer espacios de participación como este Consejo permite escuchar a la ciudadanía, enriquecer las políticas públicas y consolidar instituciones más cercanas, sensibles y comprometidas con la igualdad.

Delgado Pérez reconoció la participación honorífica de las personas integrantes del Consejo Ciudadano, quienes aportan su experiencia, conocimientos y compromiso para fortalecer las acciones que impulsa la CODHEM en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Asimismo, destacó que llevar las sesiones a los municipios acerca estos trabajos a la población y reafirma que la igualdad y el respeto a la diversidad se construyen en las escuelas, los centros de trabajo, las familias y todos los espacios de convivencia.

Por su parte, la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, afirmó que la prevención y eliminación de la discriminación requiere continuidad, evaluación y una voluntad institucional permanente. Señaló que cada persona, desde su ámbito de responsabilidad, puede contribuir a construir comunidades donde la diversidad sea reconocida como una riqueza y donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Durante la sesión se reiteró que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación representa un mecanismo de participación social que fortalece el trabajo institucional mediante el diálogo con especialistas, organizaciones y ciudadanía, favoreciendo la construcción de propuestas orientadas a prevenir prácticas discriminatorias y promover una cultura de igualdad y respeto a la dignidad humana.

Como parte de la jornada, la CODHEM acercó a la población diversas actividades de promoción y difusión de los derechos humanos mediante su domo interactivo, el pabellón itinerante y módulos informativos, donde estudiantes de distintos niveles educativos y ciudadanía en general participaron en actividades para fortalecer una cultura de igualdad, inclusión y respeto a la dignidad humana.

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