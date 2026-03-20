“La Ruta del Calzado de San Mateo Atenco 2026” regresa a Huixquilucan

Para continuar fortaleciendo la economía regional, impulsar el comercio y acercar a las familias del territorio productos de calidad hechos por artesanos mexiquenses, el Gobierno de Huixquilucan recibe, nuevamente, a “La Ruta del Calzado de San Mateo Atenco 2026”, que estará hasta el domingo 22 de marzo en la Explanada Municipal.

La presidenta municipal, Romina Contreras, y la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, inauguraron esta expo-venta itinerante, que visita Huixquilucan por segunda ocasión (Foto: Especial).

Durante la inauguración de esta segunda edición a la que acudió alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta expo-venta itinerante concentra el trabajo artesanal e industrial de más de mil 300 familias productoras de zapatos, botas, cinturones, mochilas, carteras, chamarras, entre otros productos, fabricados en piel cien por ciento natural, hechos a mano con técnicas que aseguran mayor durabilidad, en comparación con productos sintéticos provenientes de otros países.

“Hoy, nuestro municipio está recibiendo a la Ruta del Calzado de San Mateo Atenco, una expo-venta itinerante que concentra a más de mil 300 familias, en donde hay zapatos, bolsas, mochilas, carteras, cinturones, entre muchos otros artículos, que estarán aquí en nuestra Explanada Municipal hasta el próximo domingo”, compartió la presidenta municipal de Huixquilucan.

Ante habitantes de la Zona Tradicional, que asistieron a la inauguración de “La Ruta del Calzado de San Mateo Atenco 2026”, Romina Contreras invitó a los huixquiluquenses a visitar la Explanada Municipal, de 09:00 a las 19:00 horas, para adquirir calzado para toda la familia, marroquinería y accesorios de piel, a precios accesibles, al tiempo de fortalecer lazos comerciales entre municipios mexiquenses.

Por su parte, la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, agradeció a Romina Contreras por recibirlos por segunda ocasión, resaltando el trabajo en equipo en beneficio de los productores de calzado, pues es importante contar con puntos de venta que permitan acercar a las personas los diversos productos que se realizan con mucho esfuerzo.

“Nuevamente, reiterarte que tienes una amiga, tienes una presidenta que te admira, y que hoy eres un gran ejemplo para muchas quienes tenemos la oportunidad de estar al frente de un gobierno municipal, así que Huixquilucan y San Mateo Atenco, ¡Unidos Sí! ¡Unidos Siempre!”, expresó Ana Muñiz Neyra.

Antes de recorrer esta expo-venta, el director general de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, Kristian Fernández Galván, indicó que la Feria del Calzado no solo es un escaparate para las últimas tendencias en diseño y tecnología, sino también un espacio para fortalecer lazos comerciales, compartir conocimientos y reconocer el talento de artesanos, fabricantes y diseñadores que hacen de México un referente en el sector.

“Los invitamos a explorar cada stand y descubrir por qué el calzado mexicano es sinónimo de calidad y creatividad, que esta Ruta del Calzado de San Mateo Atenco sea el inicio de nuevas colaboraciones y oportunidades. Sean Bienvenidos”, enfatizó.

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