La Ruta Toluca Recreativa suspenderá actividades por periodo vacacional

El programa municipal Toluca Recreativa, que se desarrolla sobre el Paseo Colón, suspenderá sus actividades los días 28 de diciembre de 2025 y 4 de enero de 2026 por motivo del periodo vacacional de fin de año. La ruta retomará sus operaciones habituales el domingo 11 de enero de 2026.

Según datos proporcionados por el gobierno local, la iniciativa consolidó su presencia durante 2025 con la participación de más de 20,000 personas en 48 ediciones realizadas. El programa consiste en el cierre temporal al tráfico vehicular de una sección del Paseo Colón durante las mañanas de los domingos, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro para la actividad física y la convivencia familiar.

Debido a la alta demanda, durante el presente año se implementó una ampliación mensual de la ruta, extendiendo el circuito por las avenidas Venustiano Carranza y Paseo Vicente Guerrero una vez al mes para ofrecer un espacio más extenso a los usuarios.(Foto: Especial)

Entre las actividades gratuitas que se ofrecen de forma habitual en el programa destacan sesiones de activación física en la Glorieta del Águila, talleres ambientales coordinados por la Fundación Tláloc y un corredor de desarrollo económico con productores locales. También se incluyen actividades lúdicas como ajedrez gigante, a cargo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET), y el préstamo gratuito de bicicletas, previa presentación de una identificación oficial. El Centro de Control y Bienestar Animal participa con dinámicas para promover la adopción y el cuidado responsable de mascotas, incluida la iniciativa «Regala un paseo».

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