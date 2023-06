«La Tercera Ley de Newton», el podcast de Mariano Osorio 

Por su trabajo como locutor; productor, conductor, escritor y conferencista; Mariano Osorio es uno de los comunicadores mexicanos más reconocidos; a lo largo de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación es identificado sobre todo por su labor en temas motivacionales. Este 2023 incursionó en el mundo del podcast con “La tercera ley de Newton”.

“La tercera Ley de Newton” se estrenó el 26 de enero de este año, lanzando sus tres primeros episodios, desde ahí, cada semana se publicó un capítulo hasta completar los 12 que conforman la primera temporada (Foto: Especial).

Fue a inicios de este año cuando Mariano Osorio lanzó el podcast cuya historia gira en torno a un hombre armado que entra al Teatro de la Ciudad y dispara contra el violinista principal ocasionando un conflicto entre dos grupos criminales, desatando así una guerra entre cárteles de la droga.

“La tercera Ley de Newton” se estrenó el 26 de enero de este año, lanzando sus tres primeros episodios, desde ahí, cada semana se publicó un capítulo hasta completar los 12 que conforman la primera temporada. De esta forma, en mayo se estrenó su segunda temporada con la que suman ya 25 capítulos disponibles en plataformas digitales. En conferencia de prensa virtual, Mariano Osorio explicó que este podcast es una historia original y que escribió con Valentín Torres y es un trabajo que fue grabado en una Sala THX; en las cuales se hace audio para cine.

“Esto es lo que estoy haciendo justamente ahora, explorando nuevos caminos, presentando nuevos productos. Trato de que sean productos diferenciadores a lo que existen. Es decir, no quise, a la pregunta recurrente de ¿Por qué no tienes un podcast?, lanzar un canal más de entrevistas con artistas que es algo muy recurrente en mi vida desde hace muchísimos años o con especialistas de bienestar personal porque hay cosas muy buenas ya en este momento en el mercado. Así que busqué un espacio para proponer algo distinto y esto es lo que me tiene hoy muy feliz, presentándoles este nuevo proyecto”, explicó

En “La tercera Ley de newton” el personaje principal es Valente Suárez, al cual interpreta Mariano Osorio por lo que considera que es todo un trabajo de actuación el que hace en este podcast. Reconoció que la historia es violenta y que tristemente es un reflejo de la realidad por la que está atravesando la sociedad.

“La verdad es que yo me imaginaba narrando como lo hago habitualmente en mis programas. Sin embargo, en la creación de esta obra la necesidad fue cambiando, incluso, mi papel dentro del podcast mutó, se cambió a un personaje a través del cual íbamos a narrar pero el personaje no tenía que hablar como yo hablo y al mismo tiempo el nivel de exigencia que tenían las escenas era algo muy fuerte y esto implicó algo que yo no consideraba(…) Cuando llegas al final de la historia, entiendes porqué se llama como se llama, entre otras cosas. Precisamente, va de la mano de una reflexión que por un lado retrata una realidad que aquí en México que a todos nos lastima, nos duele pero que es inevitable ignorarla. Y por otro lado, lleva la fuerza de lo que significa que un papá sea capaza de rebasar todo tipo de límites para salvaguardar el futuro de sus hijos y generar esperanza en su vida”.

Las dos temporadas completas de “La Tercera Ley de Newton” están disponibles en todas las plataformas digitales; algunas de ellas son YouTube y I Heart Radio. Mariano Osorio dijo que muy probablemente serán las dos únicas temporadas de la historia pero dejó abierta la posibilidad de que “La Tercera Ley de Newton” pueda llegar a otros formatos. Sobre sus próximos proyectos, Mariano Osorio detalló que trabaja en una nueva historia la cual pertenece al género de terror titulada “Simbiosis en el bajo astral”.

Comentarios

comentarios