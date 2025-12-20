La UNAM pide no extraer musgo natural para decoraciones navideñas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exhortó a la población a evitar el uso de musgo natural en nacimientos y adornos durante la temporada navideña, debido al grave daño ambiental que causa su extracción indiscriminada de los ecosistemas.

Especialistas de la máxima casa de estudios explicaron que el musgo no es un simple adorno, sino una planta fundamental para el equilibrio ecológico. Su presencia en bosques y zonas húmedas cumple funciones vitales, como favorecer la germinación de semillas, contribuir a la estabilidad del suelo al reducir la erosión, regular la humedad ambiental al actuar como una esponja natural y servir de hábitat y alimento para microorganismos, insectos y pequeños animales.

La extracción masiva de esta planta, que se intensifica cada diciembre, supera ampliamente su capacidad de regeneración. (Foto: Especial)

Según la UNAM, un parche de musgo puede tardar hasta siete años en recuperarse completamente después de ser arrancado.

La universidad aclaró que, si bien su uso no está estrictamente prohibido en todos los casos, su extracción, transporte o comercialización sin los permisos correspondientes puede constituir una infracción ambiental, ya que el musgo es considerado un recurso forestal no maderable. La recomendación final es que, en caso de adquirirlo, se haga únicamente con proveedores que cuenten con planes de manejo autorizados y extracción regulada por la ley.

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