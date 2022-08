La vocación transformadora de la sociedad civil organizada ayuda a construir el respeto a los derechos humanos  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) llevó a cabo el Primer Taller de Capacitación para organizaciones de la sociedad civil (OSC), ya que representan la conjunción de voluntades movidas por la acción y determinación humana, con una vocación altamente transformadora para construir el respeto a los derechos humanos, puntualizó la titular del organismo defensor, Myrna Araceli García Morón.

La CODHEM organizó el primer Taller de Capacitación para 45 OSC.

El objetivo de la capacitación a cargo del consultor y especialista en el fortalecimiento de las instituciones de las organizaciones en la sociedad civil, José Manuel Malvido Escobedo, quien impartió el taller «Administración pública – Organizaciones civiles y Sociedad. Una vinculación de triple hélice», es fortalecer alianzas estratégicas que permitan elaborar planes comunes y desarrollar acciones conjuntas para seguir construyendo cambios en las estructuras de los conceptos que conforman la noción del Estado y de la sociedad respetuosa de los derechos humanos.

En este marco, la titular de la Casa de la Dignidad y las Libertades firmó convenios generales de colaboración con representantes de 45 organizaciones y asociaciones civiles que contribuyen a la defensa y promoción del respeto a la dignidad humana, a fin de trabajar de manera conjunta en la impartición de cursos, talleres, capacitaciones, pláticas, actividades artísticas y culturales, campañas y programas, dirigidos a las personas, sectores y regiones beneficiarias de dichas asociaciones.

El especialista José Manuel Malvido Escobedo, explicó que la triple hélice se caracteriza por generar una dinámica e innovación a través de la colaboración entre los tres sectores: que son la sociedad civil y la academia, los tres ámbitos de gobierno y el sector privado, para hacer eficiente la gestión en la solución de problemas públicos e impulsando la participación de la sociedad.

Algunas de las organizaciones que firmaron el convenio son: Acciones con valor por México A. C., Asociación Apapacho México I. A. P., Asociación Colibrí, Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo A. C., Asociación Mexicana de Justicia Alternativa y Solución de Conflictos A. C., Asociación de Jóvenes Abogados Mexiquenses A. C., Asociación Sor Juana Inés de la Cruz para el Bien Común A. C., Barra de Mexicana de Mujeres Abogadas Emprendedoras A. C., Café Ciudadano en Defensa de Derechos Humanos A. C.

