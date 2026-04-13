Lanza Plastilina Mosh ‘Cínicos, pecadores y blasfemos’

Con una gira por Latinoamérica que incluye presentaciones en países como Guatemala; El Salvador y Panamá, así como conciertos en México, Plastilina Mosh celebrará su 30 aniversario, el cual llegará también a Europa.

Plastilina Mosh fue una de las agrupaciones que formaron parte del programa artístico de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025 reuniendo a 10 mil personas en la ciudad de Toluca.

La banda regiomontana detalló en una conferencia de prensa que a lo largo de lo que queda de este 2026, planean lanzar cuatro temas nuevos; el primero se estrenó este fin de semana. La canción lleva por título ‘Cínicos, pecadores y blasfemos’. El segundo sencillo saldrá antes de que termine la primera mitad de este año y dos otros dos temas serán publicados en los meses posteriores. Alejandro Rosso y Jonás González adelantaron que el documental retratará lo que pasa detrás del escenario de Plastilina Mosh.

El disco del que formarán parte las cuatro canciones que Plastilina Mosh planea lanzar este año, significará el regreso de la banda a los discos de estudio, luego de que durante varios años la banda presentara solo sencillos.

Plastilina Mosh fue uno de los grupos más representativos de la llamada ‘Avanzada regia’, una generación de bandas de rock surgidas en la ciudad de Monterrey a mediados de la década de 1990. Su primer disco fue ‘Aquamosh’, sin embargo, su sencillo debut, ‘Niño bomba’, fue el inicio de su popularidad.

Al cuestionarles sobre el proceso de creación de música nueva, los músicos aseguraron que únicamente se dejan guiar por la necesidad de crear música, sin verse influenciados por la moda ni las tendencias musicales.

Plastilina Mosh fue una de las agrupaciones que formaron parte del programa artístico de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2025 reuniendo a 10 mil personas en la ciudad de Toluca.

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