Lanza Ricardo Montaner disco dedicado a Dios

Mediante una conferencia de prensa virtual desde Nueva York, el cantante Ricardo Montaner presentó su nuevo disco titulado “Fe”, el cual está dedicado completamente a Dios. El intérprete venezolano explicó que durante muchos años, hubo personas que le cuestionaron por qué no hacer un disco dedicado al creador y finalmente este proyecto sale a la luz.

Ricardo Montaner informó que ésta será la primera vez que todos los temas incluidos en el disco tendrán su propio visual, no son propiamente videoclips sino imágenes de paisajes. (Foto: Cortesía).

La grabación del nuevo disco de Ricardo Montaner se grabó en Miami y Praga. Entre los temas que incluye esta producción hay una versión de “La gloria de Dios”; interpretada por Evaluna, hija del cantante, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Praga. En cuanto la letra de las canciones, Ricardo Montaner explicó que las compuso con colaboración de Camilo y Mau y Ricky. Además, en el tema “Porque Dios lo así lo quiso”, colaboró el cantante Juan Luis Guerra.

“A lo largo de toda mi carrera no había hecho un espacio, el espacio que merecía quien es el hacedor no solamente de mi carrera sino de mí mismo y de todo lo que yo amo, de todo lo que yo miro, de lo que veo, de lo que observo, todo lo que siento. Entonces cómo era posible que yo le hiciera canciones de amor a los seres humanos y no hiciera un álbum lleno de amor para quien creó a todos los seres humanos. Siento que de alguna manera estoy revirtiendo o entregando de regreso a Dios tantas cosas maravillosas que me ha dado”, señaló el cantante.

La promoción de “Fe”, inició en diciembre pasado con el lanzamiento de algunos sencillos. Sin embargo, la presentación oficial del disco completo se llevó a cabo este primero de junio en Time Square en donde en pantallas gigantes se proyectaron los clips de cada una de las 11 canciones del disco.

El intérprete de “Tan enamorados” aseguró que este disco quiere que llegue sobre todo a aquellas personas que no son creyentes pues la actual pandemia ha demostrado que los seres humanos no tienen el control sobre lo que pasa y hay una fuerza suprema que controla todo.

Sobre sus proyectos, Ricardo Montaner adelantó que en unos días más, el 12 de junio, transmitirá un concierto vía streaming y con público en vivo en República Dominicana en el que participará gran parte de su familia. Además, informó que para el mes de octubre de este mismo año podría estrenar un reality sobre su día a día al lado de su familia. Actualmente, el venezolano es coach de La Voz Argentina.

