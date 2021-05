Las calificaciones

Mientras se resuelve la fecha de regreso a clases en el estado de México habrá que preguntarle a las autoridades de educación cómo resolvieron la asignación de calificaciones a los estudiantes pues el proceso de enseñanza y aprendizaje no es el mismo para todos. De hecho, ya se había tenido un reconocimiento de ello en el Diario Oficial de la Federación.

Me refiero a si hubo tolerancia en la calificación con los pequeños que no pudieron unirse a las clases en línea por falta de un dispositivo o de acceso a internet y con los que no entendieron bien durante las sesiones. Y es que a la vuelta de la esquina se oye a mamás quejándose de que sus hijos no han sabido de clases o no han aprendido, ¿Se les va a poner entonces un seis? o ¿cuál será el criterio de evaluación del ciclo escolar? y, ¿será justo?

Cabe señalar que esta problemática se extiende a nivel global porque, según la Unicef, al menos una tercera parte de los niños en edad escolar no tuvo acceso a educación a distancia durante el cierre de las escuelas por COVID-19.

Escucha el comentario de Patricia Maldonado. ¡Dale play!

Comentarios

comentarios