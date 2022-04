Las comisiones de derechos humanos deben generar un círculo virtuoso

Lo que fortalece las Comisiones de derechos humanos es que hagan propuestas y generen un círculo virtuoso en la materia, subrayó el experto Epigmenio Mendieta Valdés en la conferencia magistral “Defensa jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos”, y señaló que la mejor manera de defensor derechos humanos es ver a las víctimas como parte de la familia, pues “ellos somos nosotros”.

El que sabe de derechos humanos los abraza y hace posible el ejercicio o su materialización y al mismo tiempo, está construyendo una sociedad que puede dar mejores condiciones de vida a las personas: Myrna Araceli García Morón (Foto: especial).

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Myrna Araceli García Morón, puntualizó que solo aquellos servidores públicos y particulares que caminen de la mano con los derechos humanos pueden alcanzar las misiones absolutas para los que son creados, y agradeció al experto en derechos humanos por compartir su conocimiento sobre el tema en beneficio de las, los y les mexiquenses.



Reconoció que Mendieta Valdés es uno de los formadores de la Codhem, experto en materia penal y en la defensa no jurisdiccional a nivel nacional, y fue representante de México en esa misión, por lo que destacó que lo más importante es difundir el conocimiento abierto sobre la necesidad de que, el que sabe de derechos humanos los abraza y hace posible el ejercicio o su materialización y al mismo tiempo, está construyendo una sociedad que puede dar mejores condiciones de vida a las personas.



Durante su disertación, el experto explicó que la defensa de derechos humanos puede realizarse tanto en el sistema jurisdiccional como en el no jurisdiccional; en el caso de la Codhem -pertenece al sistema no jurisdiccional- actúa contra actos u omisiones de autoridades administrativas a través de las quejas y la realización de investigaciones por violaciones graves a derechos humanos.



Expuso que las comisiones de derechos humanos deben impulsar la generación de un círculo virtuoso para la buena administración pública y no necesitan convertirse en tribunal porque su tarea es prevenir, investigar y en su caso, poner en conocimiento a las autoridades responsables para que realice la investigación y si resulta procedente, sancionen.



Aseguró que, a casi 30 años de su fundación, la Codhem tiene madurez, integridad, capacidad, solvencia y, sobre todo, dirección para tomar decisiones en la materia; y agregó que parte de la obligación de defender los derechos humanos es hacerlo con creatividad, ya que la finalidad de las comisiones no es únicamente emitir recomendaciones, sino corregir una política pública, de manera proactiva y con propuestas.



El experto en derechos humanos, Mendieta Valdés, afirmó que la presidenta de la Codhem ejerce la magistratura de persuasión y la autonomía, y pidió al personal del organismo defensor ser proactivo, es decir, convencer al funcionario o persona servidora pública de que defender los derechos humanos, es defender a las personas.



Por último, sugirió que una vez que estén suficientemente capacitados en materia de derechos humanos dejen la institución y vayan a otras donde puedan permear todo ese convencimiento que tienen, porque lo que necesitamos es ese círculo virtuoso para el efecto de contagiar o convencer con el ejemplo, ya que “la palabra convence, pero el ejemplo arrastra”.

