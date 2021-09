Las estrellas del bádminton son mexiquenses

El Bádminton mexicano tiene dos referentes ambas originarias del Estado de México una de ella Victoria Montero Enríquez, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Montero Enríquez se convirtió en la segunda mexicana en representar a nuestro país en la especialidad de bádminton olímpico, la primera en participar fue la también mexiquense Deyanira Angulo, en los Juegos de Beijing 2008.

Sus metas que se había trazado eran altas pero no flaqueó en ningún momento, al contrario se vieron coronados con campeonatos a nivel nacional e internacional. “Fui seis veces campeona nacional en singles, en Juegos Centroamericanos en 2010, fui tricampeona en singles, en dobles y en mixtos obtuve bronce, en Guadalajara 2011 obtuve bronce en singles y en Londres me clasifique de 30 y quedé 25″.

Recordó que en Londres me tocó contra la seis del mundo y otra chica que venía detrás de mí en el ranking, era la 31 de Finlandia y estaba en sus terceros Juegos Olímpicos, esperaba haber ganado pero por una u otra situación no se dio y al terminar pues contenta, satisfecha y después pensaba en analizar la situación si continuaba con otro ciclo olímpico o si ya lo iba descartando y dejándolo poco a poco de lado porque tenía 21 años y podía hacer por lo menos otros dos ciclos olímpicos, estaba pensando en cuál era el siguiente paso.

Sin duda que el bádminton la llevó a lugares inesperados pero sabe que todo es parte de un ciclo. Llegó el momento de colgar la raqueta y se ha enfocado en cumplir algunos retos profesionales como para ser una gran impulsora del deporte tanto en el Estado de México y de nuestro país en el plano internacional.

Como deportista vivió grandes momentos, pero también cosas curiosas que le ayudaron a mejorar su disciplina deportiva como por ejemplo la “puntualidad”, Victoria nos compartió ese primer entrenamiento como seleccionada nacional.

“Imagínate era mi primer entrenamiento en el CENAR, y llego tarde, me quede dormida, yo recuerdo que llege cinco minutos tarde, me dice el entrenador regrésate a Toluca, yo ya no voy a entrenarte, fue mi primera vez que llegue tarde y ahí aprendí la puntualidad”, explico la ex deportista.

También agregó que en una competencia internacional no encontró sus tenis para poder jugar y tuvo que pedir prestado a uno de sus compañeros.

“Una vez estaba en un Panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, me sucede algo curioso, estaba por jugar y no encontré uno de mis tenis, me puse nerviosa. Yo dije; ¡mi zapato! donde esta, para poder competir le tuve que pedir a uno de mis compañeros sus tenis, se me veían un poco grandes, pero así juegue y lo bueno es que gané“, comentó.

En lo que se refiere al plano académico Victoria Montero Enríquez, estudió la licenciatura en Nutrición en la Universidad del Valle de México. Para ella no fue obstáculo estudiar y competir, a pesar de que los entrenamientos solían ser de hasta ocho horas previo a eventos importantes.

Por último se convirtió en la primera entrenadora de la disciplina en la UAEM y ella misma impulso el Bádminton en la máxima casa de estudios mexiquense. Sin duda que Montero y Ángulo fueron las estrellas que abrieron el camino del bádminton en nuestro país.

