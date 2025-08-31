Las personas, centro de la acción universitaria: Martha Patricia Zarza Delgado

En su camino hacia la transformación institucional, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ha puesto a las personas en el centro de la acción universitaria, mediante la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, cuyo objetivo es establecer un Sistema Universitario de Cuidados que acompañe de forma integral a la comunidad, sostuvo la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

También se inauguró la exposición fotográfica “Lactancia Materna”, de Emmanuel López Flores y Jorge Ponce Gaytán, con el propósito de visibilizar esta práctica desde una mirada sensible y comprometida con la realidad de las mujeres lactantes (Foto: Especial).

Lo anterior ocurrió durante la clausura del Mes de la Lactancia Materna y la inauguración del Festival de la Lactancia Materna, bajo el lema “Amamantar, cuida el medio ambiente, ¡Un pequeño gesto, grandes cambios!”, encabezada junto a la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera.

En el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, la rectora afirmó que la lactancia materna, desde la perspectiva de género y cuidados, implica poner al centro la autonomía de las mujeres, la corresponsabilidad social e institucional y el acceso a condiciones que permitan ejercer este derecho plenamente. Aseveró que la lactancia debe ser entendida no solo como un acto biológico, sino como una experiencia atravesada por factores sociales, culturales y estructurales, que debe ejercerse de manera libre, informada y acompañada.

Lactancia materna: herramienta de salud, equidad y resiliencia social

Montoya destacó que la lactancia materna es un acto de amor, nutrición y una herramienta para reducir desigualdades, mejorar la salud pública y fortalecer la resiliencia social. Subrayó que, gracias a la coordinación entre la Secretaría de Salud y organismos como IMSS, ISSSTE, ISSEMYM y DIFEM, durante cuatro semanas se llevaron a cabo conferencias, talleres, ferias de salud, campañas informativas y asesorías, beneficiando a más de tres mil personas, con 1,320 asesorías y 1,490 capacitaciones.

El evento contó también con la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón y el director general del DIF Toluca, Jesús Ramírez Saucedo, quienes reafirmaron el compromiso del gobierno estatal y de la gobernadora Delfina Gómez para acercar a la población los medios para una vida saludable, próspera y digna.

Ramírez Saucedo señaló que, desde el punto de vista ambiental, amamantar es un acto de conciencia, pues la leche materna no requiere envases, transporte ni procesos industriales que generen desechos o emisiones contaminantes.

