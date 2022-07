¿Tienes una tanda? La debes reportar al SAT

Las personas que participan en tandas u otros esquemas de ahorro informales que se realizan entre amigos o conocidos deben de notificarlas ante el Servicio de Administración Tributaria, esto con el fin de evitar problemas en auditorías o algún otro tipo de sanción.

(Foto: Archivo).

Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores públicos aseguro que aun cuando estos ahorros ya están grabados y no se deben pagar impuestos adicionales por ellos, es indispensable hacer la notificación con el fin de que no haya mayores problemas o se consideren como ingresos adicionales.



Indicó que si una persona recibe dinero a través de depósitos bancarios podría iniciarse una discrepancia entre sus ingresos reales y el monto registrado en sus cuentas, lo cual podría ser considerado por el SAT como ingresos nuevos no declarados.



Lo más conveniente es depositar directamente a quien le toca la tanda con el fin de evitar temas fiscales, generar un pequeño contrato donde los participantes pongan su RFC y las actividades que realizan para generar ingresos, con lo cual el administrador de la misma podría justificar los recursos que se han recibido.



Algunas otras opciones que se pueden tener para generar ahorros de este tipo es que no se hagan depósitos bancarios, sino transferencias, con las cuales ya se genera un registro digital.



Los participantes deben tener comprobantes de las transferencias que podrán ser utilizados para comprobar el origen de los ingresos recibidos.



Para cuidar los de las finanzas personales la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda que el ahorro formal es un medio más confiable regulado, a través del uso de instituciones bancarias, ya que en muchos casos puede resultar de manera inconveniente otros esquemas de ahorro.

