Laura Galván logra superar el récord de Adriana Fernández en la prueba del medio maratón

El camino para la mexicana Laura Galván rumbo a los olímpicos de Los Ángeles 2028 ha comenzado, pues luego de su participación en la medio maratón del pacifico, este domingo en el medio maratón de Houston logra nuevo récord mexicano al cronometrar un tiempo de 1:07:31 superando el tiempo de la mexiquense Adriana Fernández desde el 2003 en Kioto con un tiempo de 1:09:28.

Galván demuestra que está viviendo un gran momento, ahora 23 años después supera el récord de Adriana Fernández y si bien es cierto que la mejor marca de un medio maratón pertenece a la etíope Tsigie Gebreselama con una hora, 4 minutos y 21 segundos, la mexicana demuestra que puede seguir mejorando sus tiempos.

Así, Laura supera una marca más en distintas pruebas, porque este récord se suma a los que que ya tiene en los

1500 en 4:03.06

3000m en 8:28.05

3000m pista corta en 8:40.45

5000m en 14:43.94

10000m en 31:04.08

Sus registros parciales también son excelentes en el medio maratón de Houston con los siguientes registros:

5km – 15:47

10km – 31:32

15km – 47:44

20km – 1:04.06

Media Maratón – 1:07.31

Es importante señalar, que Olga Ávalos dejó una marca bestial de 1:08:34 en Tokio ‘93 (la mejor hecha por una mexicana, aunque no se homologó por el desnivel).

Para los expertos en atletismo, Laura podría a ver registrado un tiempo de 1:08 de acuerdo con su historial, pero superó las expectativas y si mantiene el nivel, seguramente la prueba del Maratón lo podría realizar abajo de 2 horas 20.

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