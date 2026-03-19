Legisladora Leticia Mejía lamenta el aumento de peaje en la Toluca-Atlacomulco

Tras manifestar su inconformidad por el incremento en las tarifas de peaje de la Autopista Toluca–Atlacomulco, la diputada Leticia Mejía García (PRI) exigió una explicación clara sobre este ajuste. Asimismo, cuestionó la persistencia de diversas problemáticas en la vialidad, como la inseguridad, la ineficiencia en el sistema de cobro, el deterioro del asfalto, la deficiente señalización y los retrasos en los trabajos de reparación, al tiempo que solicitó la implementación de una solución inmediata.

La diputada Leticia Mejía lamentó el incremento de las tarifas en la autopista, pidió una explicación y exigió que se resuelvan problemas relacionados con inseguridad, ineficiencia en el sistema de cobro, malas condiciones del asfalto y señalización, así como el retraso en los trabajos de reparación (Foto: Especial).

En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la parlamentaria recordó que, en noviembre pasado, el Congreso mexiquense aprobó un exhorto de su autoría, dirigido al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para que, en coordinación con autoridades federales y con la concesionaria Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), refuerce la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad aplicable en los cruces de vialidades con vías férreas, así como los criterios de seguridad vial en la Autopista Atlacomulco–Toluca y en las casetas de cobro.

Sin embargo, lamentó que, en lugar de solucionarse el problema en esta autopista, se agravó, lo cual se suma al aumento de tarifas (motocicletas: 29 pesos; automóviles: 58 pesos; camiones de dos ejes: 84 pesos; camiones de tres ejes: 145 pesos y camiones de cuatro ejes: 198 pesos).

En este sentido, enfatizó que la empresa IDEAL debe asumir su responsabilidad y mostrar un compromiso real con las personas usuarias, además de expresar que, si no presta un servicio eficiente, no hay necesidad de pagar por él.

“No queremos más abusos quienes transitamos por esta vialidad. Queremos un servicio eficiente y seguro. Exigimos una explicación de por qué se llevan a cabo estos aumentos, de por qué los trabajos no se aceleran y de por qué las condiciones de esta autopista no mejoran”, expresó en tribuna.

En este sentido, subrayó que la empresa concesionaria de la caseta sigue explotando a las personas usuarias con un aumento injustificado, a pesar de que, indicó, a diario se registran accidentes y pérdidas de vida, dejando a familias no solo con un golpe en su economía, sino también con un vacío irreparable.

Cuando se necesita atención médica, añadió, el seguro de la autopista es tan engorroso que nunca se hace cargo de los gastos médicos, además de que el tráfico constante provoca retrasos que tienen consecuencias graves: pérdidas de citas médicas, trabajos perdidos y, en casos de emergencias de salud, una carrera a contrarreloj por llegar a tiempo para salvar una vida.

Al respecto, el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) aclaró que, en lo que va de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, no ha habido modificaciones a contratos de concesión ni concesiones a empresas, por lo que las que operan en la entidad fueron concesionadas por los gobiernos anteriores, mediante contratos que contemplan el incremento de cuotas.

Indicó que el gobierno estatal actual ha instruido, a través de la Secretaría de Movilidad y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, que se mantenga el cuidado de estos servicios y, de no ser así, aplicar sanciones.

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