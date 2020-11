Legisladores en contra de que los programas sean utilizados con fines políticos

Los grupos parlamentarios de la LX Legislatura coincidieron en que los programas no deben de utilizarse con fines políticos con miras al proceso electoral 2021 en el Estado de México.

Esto durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social mexiquense, Eric Sevilla Montes de Oca, dentro del proceso de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Alfredo del Mazo.

En este sentido, la diputada del Partido Verde, María Luisa Mendoza, dijo que el programa Familias Fuertes, Salario Rosa, ha sido elitista y ha resultado una desesperanza para las mujeres.

Expresó que las acciones no pueden hacer pensar que la Secretaría es la casa de campaña con fines políticos.

“Por qué el problema no son los programas, sino la ejecución y operación que justo depende de usted, señor Secretario, que termina siendo partidista o condicionada a retuiteo”, aseguró.

La coordinadora del grupo parlamentario de Encuentro Social, dijo que esta dependencia es la que tiene más recursos, junto con la de Salud, y que estas dos son las que registran más casos de corrupción.

“Lo malo es que la participación social solo se da para lo que son afines a su instituto político (…) no crean que no miramos y sabemos que es lo que hacen para estar en el poder”, expresó.

Araceli Casasola, diputada del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó ¿el motivo por el cual se sigue manteniendo el programa salario rosa si no se han dado resultados? ¿Qué va a hacer el funcionario estatal para que no se tome como electorero?

Xóchitl Flores Jiménez, diputada de Morena, dijo que no hay claridad ni transparencia para acceder a los programas sociales, no se sabe a quién le llegan, no hay un padrón transparente.

Agregó que ninguno de los nueve programas tiene mecanismos de cobertura, falta de transparencia, no hay cobertura geográfica, no hay acceso al padrón, no hay metas, no hay seguimiento ni monitoreo.

“¿Qué compromisos partidistas tiene para que las convocatorias e inscripciones sean de manera exprés y no permita el registro y la integración equitativa de mujeres mexiquenses, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad?”, preguntó.

En este sentido, el funcionario estatal respondió que los programas marchan bien y que los resultados se van dando de manera periódica.

Dijo que el Salario Rosa si reduce la pobreza y que no tiene ninguna condición electoral, recompensa el trabajo de las mujeres, es un programa integral que contribuye a más de una carencia y es el programa que tiene un mayor reto, no hay intermediarios, 290 mil mujeres beneficiadas pero hasta la fecha más de 317 mil mujeres.

No son oscuras (convocatorias), la inscripción es permanente, es un formato único de registro que es un formato de buena fe y lo pueden hacer en cualquier oficina pública, en cualquiera de nuestras 12 coordinaciones regionales”, expresó.

