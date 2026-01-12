Legislatura declara el 4 de octubre como el Día de los Seres Sintientes 

La diputada de Morena, Marta Azucena Camacho Reynoso, presentó la iniciativa ante la Diputación Permanente para declarar el 4 de octubre de cada año como el Día de los Seres Sintientes en el estado de México.

(Foto: Especial Legislatura).

“Reconocer a los seres sintientes implica aceptar una realidad respaldada por el conocimiento científico contemporáneo. Existen formas de vida que aún sin voz, ni representación política experimentan estados afectivos, negativos o positivos con dolor, miedo, estrés o bienestar y que por ello resultan relevantes para su consideración moral y para el diseño de políticas públicas de protección”, expresó.

La propuesta busca institucionalizar el respeto a la vida como un valor público visible y permanente, sin generar nuevas obligaciones jurídicas ni modificar el régimen normativo vigente.

La iniciativa se alinea con el Plan de Desarrollo del estado de México 2023-2029 que establece la necesidad de fortalecer la protección a la vida digna de los animales.

Además, se basa en evidencia científica de la neurociencia contemporánea y la etología, que demuestran que numerosos animales poseen la capacidad de experimentar estados afectivos. Se mencionan mamíferos (perros, gatos, bovinos, porcinos, primates no humanos), aves, peces (especialmente peces óseos) y cefalópodos (pulpos, calamares, sepias) como seres sintientes.

El establecimiento del día conmemorativo tiene una finalidad cultural, pedagógica y preventiva, buscando fortalecer una cultura de respeto, empatía y trato digno hacia los seres sintientes. La elección del 4 de octubre se debe a su amplio reconocimiento social, cultural e internacional como fecha asociada a la reflexión sobre el respeto y bienestar animal.

“Porque una sociedad que protege a los seres sintientes aprende a protegerse a sí misma”, subrayó.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos en lo general.

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