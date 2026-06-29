Ley de Bienestar Animal del Edomex contempla Registro Único de mascotas

Con la entrada en vigor de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, la entidad da un paso histórico en la defensa de los seres sintientes al incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana y fortalecer las acciones para su protección. Promulgada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, esta legislación reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad o maltrato, con penas de prisión y multas, reafirmando el compromiso del Gobierno estatal con una sociedad más empática y respetuosa de la vida.

La Ley de Bienestar Animal representa un avance significativo en la protección de los animales en la entidad. (Foto: Especial)

Como parte de sus principales innovaciones, la ley crea el Registro Único de Animales de Compañía, el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, y el Registro de Personas Violentadoras de Seres Sintientes, herramientas que fortalecerán la tutela, el cuidado y la participación social. La ley contempla el Registro Único de mascotas, Padrón de Asociaciones y Consejo Ciudadano para promover la participación social en el cuidado y protección de los que no tienen voz.

La integración del Registro Único estará a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf). Este instrumento promoverá la tenencia responsable, facilitará la identificación de animales extraviados y permitirá que las personas responsables acrediten su registro para acceder gratuitamente a campañas de vacunación, esterilización y desparasitación. Con la entrada en vigor de esta Ley se promueve la participación social en el cuidado y protección de los seres sintientes.

Con esta nueva legislación, el Estado de México, declarado por la Gobernadora como la «Capital Mundial del Bienestar Animal», consolida una política pública que impulsa una convivencia más responsable, respetuosa y humana con todos los seres vivos que comparten nuestro entorno. La Ley de Bienestar Animal representa un avance significativo en la protección de los animales en la entidad.

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