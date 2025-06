“Ley silla” requiere análisis técnico por parte de la industria: Canacintra

La aplicación de la «Ley silla» no es un asunto tan sencillo o trivial como podría pensarse, para ciertos sectores industriales se requiere un análisis de fondo sobre sus disposiciones, especificaciones y las implicaciones que traerá consigo dentro de las plantas de producción.

CANACINTRA Edomex advierte que la “Ley silla” requiere ajustes según cada industria y proceso productivo (Foto: Pexels).

José Luis Urrutia, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en el Estado de México, señaló que se está haciendo una revisión de cuáles son las letras pequeñas de esta nueva disposición, si es necesario hacer inversiones o cambiar los procesos productivos para que no sea necesario tener a una persona de pie antes de saber sus repercusiones.

«Hay veces que el tema no es poner la silla porque dices compras la silla, pones la silla y se acabó, no, a veces inclusive existe normatividad en cuanto a qué silla, de que tipo, en que espacio, porque eso a veces puede influir en temas de seguridad o no si eso afecta en temas de inocuidad por temas en industrias como al de alimentos o farmacéutica, hay ciertos espacios confinados que están libres de cualquier germen».

Industria pide que legisladores consideren implicaciones técnicas de la “Ley silla”

Para algunos sectores productivos se deben revisar además monitoreos o inspecciones dentro de los espacios donde haya nuevos elementos para garantizar los niveles de inocuidad por lo que dijo, no se trata solo de socializar este tipo de iniciativas, sino de que los legisladores se intereses en conocer las implicaciones y detalles técnicos de cada medida.

Finalmente señaló que cada industria de acuerdo con sus procesos y actividad además del número de colaboradores con que cuenta deberá hacer ajustes o tomas de decisiones diferenciadas.

