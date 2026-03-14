Libera Gobierno municipal obstrucción de vías en colonia Del Parque

A petición de los vecinos de la colonia Del Parque, el Gobierno municipal, a través de la de la Dirección de Sustentabilidad Vial liberaron las vías de comunicación en la calle Juan Aldama y calle Juan Andrew, colonia Del Parque, que se mantenían ocupadas en dos carriles por unidades pesadas, a las cuales se les daba mantenimiento de manera permanente, impidiendo el libre tránsito de usuarios y vecinos.

El Director de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón hace un llamado mantener el orden y respetar el libre tránsito de las personas.

Al momento de realizar los trabajos para restablecer el orden y hacer valer lo dispuesto por el Bando Municipal 2026, los elementos desplegados en el sitio, fueron agredidos.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al lugar, los agentes de tránsito confirmaron la obstrucción de la via y al no localizar a los responsables de las unidades, se solicitó la intervención del servicio de grúas para retirar los vehículos con fundamento en el Artículo 85 del Bando Municipal de Toluca.

Durante el proceso de retiro de los vehículos, un grupo aproximado de más de 15 personas, entre hombres y mujeres, agredieron verbal y físicamente a los elementos de tránsito, resultando 10 elementos con lesiones leves.

Después de la agresión, se detuvo a Uziel Isaac “N”, de 28 años de edad, quien fue trasladado a la Oficialía Calificadora del Municipio de Toluca para determinar su situación jurídica.

Como resultado de la intervención, fueron remitidos al corralón 3 tráileres, 2 Camiones, 2 Camionetas y un vehículo tipo sedán.

El Director de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón hace un llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones viales, mantener el orden y evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de los servidores públicos, quienes trabajan diariamente para mantener el orden y la movilidad en las calles de Toluca.

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